Arranca el jucio de la llamada “casa de los horrores” en Oviedo

El juicio contra un matrimonio alemán que mantuvo encerrados a sus tres hijos durante cuatro años en una vivienda situada a las afueras de Oviedo arrancó ayer. Los progenitores –un hombre de 53 años y una mujer de 48, detenidos el año pasado– se enfrentan a penas individuales que suman 25 años y 4 meses de cárcel por violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familiar, en un proceso que se celebra a puerta cerrada “dada la gravedad de los hechos enjuiciados”. Según el relato de la Fiscalía, dos gemelos de ocho años y otro niño de diez estuvieron encerrados en casa sin colegio y sin médico entre diciembre de 2021 y abril de 2025 por un miedo infundado a un hipotético contagio.

Por su parte, la defensa rechazó que los padres sean unos “delincuentes”. “Es una situación muy compleja y no hay ninguna casa de los horrores. Eso no existe. Aquí lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario, una familia que no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario, que se ha volcado en sus hijos de una manera, quizás extravagante o heterodoxa, pero desde luego no criminal”, dijo el abogado Javier Muñoz, mientras que la letrada Elena González afirmó que los niños “echan de menos a sus padres”. Ambos coinciden en que la situación debía tratarse desde el inicio por los servicios sociales.