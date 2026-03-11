El Govern no prevé nuevos gestos a ERC por el IRPF antes de las cuentas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, insistió ayer en presionar a ERC para que se siente a negociar los presupuestos para este año, aunque descartó nuevos gestos en la gestión del IRPF. La también consellera de Territorio defendió que las nuevas cuentas son necesarias para cumplir con los compromisos y atender las necesidades de los catalanes en un momento de incertidumbre como el actual."Trabajar con las de 2023 con la situación internacional que tenemos y la necesidad de reforzar los servicios públicos, ya tendría que ser motivo suficiente para que ERC se sentara a negociar", aseveró. Y es que la portavoz insiste en que los republicanos se sienten en la mesa de negociación sin poner más inconvenientes. “Depende solo de los grupos parlamentarios, no de otra cosa para que sea posible”, dijo, dejando caer que las reclamaciones que dependen del Gobierno central no deberían tener el peso que tienen. “Desde nuestro punto de vista la necesidad de los presupuestos no tiene elementos de discusión”, concluyó. En este sentido, añadió que no prevé que el ministerio de Hacienda convoque antes del 20 de marzo, fecha del debate de totalidad de los presupuestos en el Parlament, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que debería abordar el nuevo modelo de financiación y la recaudación del IRPF por parte de Catalunya, principal reivindicación de ERC. Sin embargo, defendió que esto no significa que ambos no estén comprometidos con los acuerdos para la investidura del president Salvador Illa.

También siguieron presionando a los republicanos por las cuentas los Comuns, que consideraron “del todo insuficiente” tenerlos aprobados en junio, una posibilidad que planteó ERC. Los morados advistieron que las cuentas “son anuales, no para cinco meses” e insistieron en la necesidad de tener cuentas para 2026. “Catalunya no necesita ni suplementos de crédito ni elecciones”, reivindicaron.

Reunión ERC-Bildu

Paralelamente, el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, abordaron en una reunión la situación internacional y las “relaciones que unen a ambas formaciones”.