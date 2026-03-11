Fiscalía recurrirá al TC la sentencia contra García Ortiz

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, anunció el lunes que la Fiscalía presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a su antecesor, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos por la filtración contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En su primera entrevista tras jurar el cargo, Peramato explicó que la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, le mostró “su intención” de interponer un recurso al TC. Sánchez Conde, fiscal en el juicio a García Ortiz, había defendido su inonencia y pedido su absolución.

Peramato manifestó que la Fiscalía siempre mantuvo “una posición absolutoria” durante todo el procedimiento al entender que “los hechos no eran constitutivos de delito”, por lo que el Ministerio Fiscal “sigue trabajando en la misma línea”, porque esta posición “es la correcta”.

“No es la primera vez que nos vamos a enfrentar a resoluciones del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal o de cualquier otra jurisdicción en las que el voto no sea mayoritario y haya votos particulares, y eso no pone en entredicho tampoco el ejercicio de las funciones judiciales”, dijo en TVE.

Sobre su relación con García Ortiz, Peramato destacó el “apoyo absoluto” mutuo y afirmó que su antecesor es “fiscal hasta la médula”. “Álvaro siempre apoyará a cualquiera que ocupe la más alta representación de la Fiscalía General del Estado”.

La fiscal, además, insistió en la independencia del organismo respecto del Ejecutivo.”El fiscal no depende del Gobierno. Lo nombra el rey a propuesta del Gobierno, pero tenemos una absoluta capacidad de obrar autónomamente durante todo nuestro mandato”, afirmó Peramato, que explicó que cualquier comunicación con el Gobierno requiere de “publicidad” y “transparencia” y apuntó que en España “tenemos un nivel de independencia mayor al de muchos países de nuestro entorno”.