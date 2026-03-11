Sánchez comparecerá en el Congreso sobre la guerra el 25 de marzo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el pleno del Congreso el próximo 25 de marzo para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra en Oriente Próximo. Sánchez pidió el pasado viernes comparecer ante la Cámara baja para presentar las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará el día 19 de marzo y para explicar la postura de España ante el conflicto.

Asimismo, el Gobierno abrirá una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para analizar la guerra de Irán y las medidas que se adoptarán para proteger a trabajadores, hogares y empresas.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, será el encargado de reunirse con los grupos políticos, mientras que las tres vicepresidentas, el titular de Economía y la responsable de Seguridad Social contactarán con los agentes económicos y sociales. Bolaños se comunicará con los responsables de las formaciones con representación parlamentaria en las próximas horas y, en esta ocasión, el Ejecutivo tiene intención de contar también con Vox, formación excluida en otras rondas.

Bases estadounidenses

Por otra parte, el senador estadounidense Lindsey Graham, considerado uno de los aliados clave del presidente, Donald Trump, ha reclamado al mandatario que retire las bases estadounidenses en España por la negativa del Gobierno español a que estas instalaciones sean usadas en la ofensiva contra Irán.