Suspenden clases en un colegio por graves daños en el edificio

Las reparaciones del edificio se alargarán hasta otoño. - ACN

La conselleria de Educación y el ayuntamiento de Igualada acordaron ayer suspender la actividad docente en la escuela Emili Vallès de la localidad ayer y hoy por problemas estructurales del edificio. Los 220 alumnos y la veintena de profesores reanudarán las clases mañana en un edificio municipal llamado la Tenería, ya que el consistorio prevé que las obras para arreglar los problemas estructurales podrían alargarse hasta el otoño.

