Trump amenaza el comercio con España mientras el mundo se alía para bajar el petróleo

Imagen de uno de los buques de transporte atacados ayer en el estrecho de Ormuz por los iraníes. - EFE/ ARMADA REAL DE TAILANDIA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El comercio mundial está siendo golpeado por la guerra de Irán, un contexto en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, volvió precisamente a amenazar ayer a España con cortar las relaciones económicas. Todo ello justo el día en el que los 32 países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), incluido España, acordaron “por unanimidad” la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia para abordar las perturbaciones en los mercados petroleros derivadas de la guerra en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz. España liberará por este acuerdo 11,5 millones de barriles.

Trump insistió en que el Gobierno de España “no coopera” en materia de defensa y volvió a amenazar con cortar el comercio bilateral. “No están cooperando, están siendo muy malos, puede que cortemos el comercio”, indicó en declaraciones a la prensa a la salida de la Casa Blanca. Siguiendo la línea de hace una semana, cuando cargó contra España por ser un aliado “terrible”, Trump reconoció que no sabe “qué está haciendo España”. “Han sido muy malos con la OTAN. Reciben protección y no quieren pagar lo que les corresponde”, señaló. Apuntó que España lleva así “muchos años”. “El pueblo español es fantástico. Los líderes, no tan buenos”, lamentó en un nuevo ataque al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la falta de compromiso con el gasto militar.

El republicano dijo, por otra parte, que las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán, con el precio del petróleo sometido a fuertes fluctuaciones, no se mantendrán en el tiempo y aseguró que los mercados se han visto menos afectados de lo que el mismo había previsto.

Estas afirmaciones se produjeron horas después de que los países de la AIE decidieran “por unanimidad lanzar la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia en la historia de nuestra agencia”, como anunció el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, para quien los desafíos a los que se enfrenta el mercado petrolero “son de una escala sin precedentes”.

La decisión de liberar 400 millones de barriles de crudo fue tomada tras la reunión extraordinaria del martes de los gobiernos miembros de la AIE y serán puestas a disposición del mercado en un plazo adecuado a las circunstancias nacionales de cada país miembro.

Con esta liberación, más del doble de la anterior intervención récord de la agencia al comienzo de la guerra de Ucrania, con 182 millones de barriles, la AIE pretende compensar el suministro que se perdió debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz. No obstante, Birol subrayó que lo más importante para restablecer la estabilidad de los flujos de petróleo y gas “es la reanudación del tránsito a través del estrecho de Ormuz”.

Subrayó que el conflicto “está teniendo un impacto significativo en los mercados mundiales de petróleo y gas”, lo que conlleva importantes implicaciones para la seguridad energética, la asequibilidad de la energía y la economía global. En el caso del petróleo, el estrecho de Ormuz es la ruta de comercialización para alrededor de 15 millones de barriles diarios del suministro mundial de crudo y 5 millones de barriles diarios de productos derivados del petróleo, lo que representa alrededor del 25% del comercio mundial de petróleo por vía marítima.

Los ataques a barcos en Ormuz tensan la economía

La ofensiva de Israel y EEUU contra Irán dura ya lo que la llamada Guerra de los doce días de junio de 2025, sin visos de negociación ni de que vaya a acabar pronto, pese a que el presidente de EEUU, Donald Trump sugirió que podría acabar pronto su ofensiva. Sin embargo, la situación en el estrecho de Ormuz, donde ayer al menos cuatro buques fueron atacados por Irán, sigue tensando la economía del planeta.El comandante de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Alí Reza Tangsiri, recalcó que cualquier buque que desee atravesar el estratégico estrecho de Ormuz debe obtener permiso de Irán.Trump, aseguró que EEUU ha destruido “en una sola noche” casi todos los buques iraníes encargados de colocar minas en el estrecho de Ormuz, y afirmó que prácticamente toda su Armada ha sido eliminada desde el comienzo de la ofensiva contra Teherán. Además, manifestó que pondrá fin a la guerra “cuando quiera”.De hecho, EEUU pidió a los civiles iraníes que eviten las instalaciones portuarias que usa Irán, avisando de que este tipo de estructuras son “objetivos legítimos”

La ONU pide el cede de ataques a países del Golfo

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó anoche una resolución impulsada por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo que condena los ataques de Irán contra siete países de la región y pide su cese “inmediato”. Irán considera que la resolución es injusta con su país. El Consejo rechazó otra resolución, propuesta por Rusia, que insta a “todas las partes” a detener inmediatamente los ataques

La oposición iraní, tratada como “enemiga”

La Policía de Irán advirtió que si alguien sale a protestar en el país “a petición del enemigo”, será tratado “como el enemigo”, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instara a la sociedad iraní a “aprovechar el momento” para “eliminar el régimen del ayatolá”.

Von der Leyen rectifica sobre el “orden mundial”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó ayer ante el pleno del Parlamento Europeo que la Unión Europea (UE) “siempre defenderá” los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, dos días después de que defendiera que el bloque “ya no puede confiar” en un sistema internacional basado en reglas ante un nuevo “orden mundial”.

El nuevo líder supremo está “sano y salvo”

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, se encuentra “sano y salvo” a pesar de las informaciones que apuntan a que resultó herido en los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel, según el Gobierno. El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha jurado es lealtad a Mojtaba Jamenei: “Recibimos con gran gratitud y orgullo las noticias de su elección como líder, guía y sucesor”.