Detenida una mujer por prender fuego a su pareja mientras dormía en València

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Una mujer de 48 años fue detenida la madrugada de ayer tras prender fuego a su pareja, un hombre de 49 que se encuentra ingresado en estado muy grave, en la localidad valenciana de Chiva. Los hechos ocurrieron la noche del jueves en el domicilio familiar donde la mujer habría rociado a su pareja con el líquido inflamable que utilizaban para encender la estufa mientras este dormía. El hombre salió por una de las ventanas para pedir ayuda. La hija de la pareja, una menor de 16 años, estaba dentro de la casa cuando se produjo la agresión. La detenida aseguró a la Policía Local que sufría malos tratos, tanto físicos como psicológicos, y que actuó así tras una discusión que le hizo perder la cabeza. Fuentes municipales aseguraron que no tienen constancia de que la mujer haya presentado alguna denuncia por maltrato contra esta pareja, aunque sí lo hizo contra otra, por lo que estaba en el sistema VioGén.