EEUU permite la venta de parte del crudo ruso en un intento de rebajar los precios

Imagen de uno de los buques de carga atacados esta semana por Irán en el estrecho de Ormuz. - ROYAL THAI NAVY / XINHUA NEWS

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El departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió ayer una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques, en un intento de “incrementar el alcance global al suministro existente”. Todo pese a las sanciones impuestas a Moscú a causa de la guerra de Ucrania y ante el aumento de los precios del crudo por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz al calor de la respuesta de Irán a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, que ha llevado al barril de Brent, referencia en los mercados europeos, a rozar de nuevo los 100 dólares. “Para ampliar el alcance global del suministro existente, el departamento del Tesoro de Estados Unidos otorga una autorización temporal para que los países adquieran petróleo ruso actualmente en tránsito o varado en el mar”, anunció el titular de la cartera, Scott Bessent. Este anuncio provocó que el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajara un 2,45%, hasta 93,38 dólares el barril.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtió que la decisión unilateral de EEUU de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso es “muy preocupante” porque “impacta en la seguridad europea”, al considerar que cualquier relajación de las medidas económicas contra Moscú puede reducir la presión internacional sobre el Kremlin.

Por su parte, el Kremlin celebró la decisión estadounidense “porque estabiliza el mercado energético mundial” y comparó esta postura con la de la Unión Europea, que tildó de un “suicidio energético”.

La Inteligencia militar de Reino Unido considera que el papel que desempeña Rusia como aliado de Irán en la guerra contra EEUU e Israel no solo no tendrá un impacto negativo en la ofensiva rusa en Ucrania, sino que Moscú está saliendo ampliamente beneficiada.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió que la decisión de EEUU no solo refuerza la posición de Moscú, sino que además le aporta hasta 10.000 millones de dólares adicionales para continuar con la guerra.

Estados Unidos confirmó ayer la muerte de los seis soldados tripulantes del avión cisterna KC-135 que se estrelló el jueves en el oeste de Irak, en medio de la guerra contra Irán.

El Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom), con sede en Florida, señaló que las “circunstancias del incidente están bajo investigación”, pero insistió en que la “pérdida de la aeronave no ocurrió por fuego enemigo o por fuego amigo”. “Está confirmado ahora que están muertos los seis tripulantes a bordo del KC-135 de EEUU que estaban recargando combustible de la aeronave, que cayó en el oeste de Irak. La aeronave se perdió mientras volaba sobre espacio aéreo amigo el 12 de marzo durante la operación Furia Épica”, señaló en un comunicado.

Una milicia proiraní, la Resistencia Islámica en Irak, había reivindicado el derribo del avión, asegurando que sus combatientes atacaron la aeronave con sistemas de defensa aérea, lo que provocó que se estrellara. Sin embargo, el Centcom no respaldó esta tesis.

Con la muerte de estos militares, aún no identificados, se eleva ya a catorce los soldados de Estados Unidos fallecidos desde el comienzo de la guerra contra Irán el 28 de febrero, de los que siete murieron directamente por ataques iraníes, uno más por una “emergencia médica” en Kuwait y el resto en este incidente en Irak.

Por otra parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó la muerte de un militar francés en un “inaceptable” ataque con drones contra una base militar en Erbil, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte del país, donde en un recuento inicial se había informado de que seis uniformados galos habían resultado heridos.

Horas antes del anuncio de Macron, una milicia iraquí proiraní había amenazado con atacar “todos los intereses franceses en Irak y la región” tras la llegada a Oriente Próximo del portaaeronaves francés Charles de Gaulle.

Además, un dron impactó contra la base italiana situada también en Erbil causando leves daños y pero sin heridos, según informó el ministerio de Defensa italiano.

El nuevo líder supremo de Irán quedó “desfigurado”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó ayer que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojataba Jameneí, quedó “desfigurado” durante uno de los ataques perpetrados por Estados Unidos en el marco de la ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero contra el país.Hegseth, que indicó durante una rueda de prensa que Jameneí “resultó herido” pero sigue con vida, recalcó que los líderes iraníes se encuentran “significativamente debilitados como resultado de las operaciones militares estadounidenses”. “No están en buena forma, están desesperados y escondidos”, añadió. “Están bajo tierra, escondiéndose como ratas”, aclaró.

La OTAN intercepta un tercer misil iraní en territorio turco

Turquía informó ayer que los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN interceptaron un tercer misil balístico lanzado desde Irán en el espacio aéreo turco, un nuevo incidente de este tipo que se produce a medida que avanza la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní. El gobierno turco no especificó la región del incidente, pero a las 0.25 GMT de ayer sonaron las sirenas de alerta cerca de la base militar de Incirlik, cerca de la ciudad de Adana, según el diario Evrensel. Esa base militar alberga, entre otras fuerzas de la OTAN, a tropas turcas, estadounidenses y españolas, que poseen un sistema de defensa aérea Patriot.