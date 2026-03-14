El gasóleo sube en Lleida un 24,9% y ya es más caro que la gasolina

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Catorce días de guerra han disparado los precios de los carburantes, pero en especial del gasóleo A de automoción, que es más caro en estos momentos que la gasolina en Lleida. Los últimos datos del ministerio de Transición Ecológica sitúan el precio medio del gasóleo A en 1,776 euros el litro, frente a los 1,421 de medio al que se encontraban los conductores cuando iban a repostar en la provincia el 28 de febrero, cuando estalló el conflicto. Representa un incremento de más de 35 céntimos, un 24,98% más.

En el caso de la gasolina, el aumento es muy importante, aunque más limitado, de un 12,54%. La gasolina se paga 18 céntimos por encima del inicio del conflicto en Irán, al pasar de 1,475 a 1,66 euros por litro. Con estos precios medios, llenar un depósito de 55 litros de un turismo, cuesta 91,3 euros de media en el caso de motor de gasolina, mientras que hay que desembolsar 6,38 euros más, hasta los 97,68 euros, para los diésel.

El hecho de que el gasóleo supere a la gasolina no es algo nuevo y ya ocurrió al estallar la guerra de Ucrania. Se debe, por una parte, a que cuenta con mayor demanda. Por otra, al hecho de que España es más dependientes de las importaciones de este carburante.

Con todo, el repostaje que más se ha encarecido en Lleida es el de gasóleo B, el conocido como el gasóleo agrario. Según el ministerio se paga a una media de 1,378 euros el litro, frente a los 1,038 del día que comenzaron los ataques sobre Irán. Representa un encarecimiento de 34 céntimos, un 32,75%.

UP alerta de la “especulación” con los suministros

El miembro de la Comisión Permanente de Unió de Pagesos (UP) Carles Vicente aseguró que hay “especulación” en el suministro de gasóleo y fertilizantes a raíz del estallido del conflicto en Oriente Próximo, afectando a un sector primario que todavía no se ha recuperado del alza de precios por la guerra en Ucrania.Tras una concentración convocada ayer por la mañana ante la delegación del Gobierno en Catalunya en Barcelona, que contó con una veintena de personas, criticó que el Executiu todavía no les haya convocado para abordar las necesidades del sector.Vicente alertó de la “evidente especulación” en los suministros, criticando anomalías en el mercado del gasóleo y los fertilizantes. “El gasóleo, de repente, dejó de proveerse rápidamente y te hacían esperar, como si hubiera una lista y alguien estuviera esperando que aumentara el precio para ganar más dinero”, denunció.Relató una situación similar con la urea: “La semana pasada estaba a 700 euros la tonelada y esta semana ya supera los 900 euros. Hay desabastecimiento inexplicable y alguien está esperando a que suba el precio para ganar más dinero”.“La Administración es lenta. Tenemos un conflicto que surgió hace ya más de una semana y todavía no nos han llamado para hablar sobre qué está pasando”, criticó Vicente.