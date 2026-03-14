Moncloa admite que no hay pacto sobre el IRPF con la Generalitat

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El Gobierno central admitió ayer que “no hay acuerdo” para ceder la recaudación del IRPF a la Generalitat, una exigencia de ERC para sentarse a negociar los presupuestos del Executiu de Salvador Illa, pero se comprometió a trabajar por encontrar los “consensos necesarios” y así facilitar la negociación de las cuentas catalanas. “Veremos si encontramos algo que pueda acercar posiciones”, afirmó la ministra de Inclusión y portavoz del Ejecutivo español, Elma Saiz, en una entrevista en Catalunya Ràdio. La ministra reconoció que existen cuestiones técnicas que “no son sencillas” de resolver, pero que intentarán buscar un “punto” de acuerdo entre las partes. “Estamos dispuestos a encontrar los acuerdos necesarios y el consenso”, concluyó. El acuerdo entre ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa como president explicitaba que Catalunya podría empezar a recaudar el IRPF en 2026. Sin embargo, la materialización de este pacto parece que aún queda lejos de lograrse. El ministerio de Hacienda siempre ha defendido su rechazo a que la Generalitat recaude el 100% del IRPF, aunque sí que se ha abierto a permitir que la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) recaude este impuesto “en red” con el Gobierno central. Aceptan ceder funciones recaudatorias y cierta capacidad de gestión, pero siempre coordinadas con la administración estatal.

El jueves el conseller de la presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ya admitió que resolver la cuestión tributaria, principalmente la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, puede llevar “unos meses más”. “¿La cuestión tributaria la resolveremos? También la resolveremos. Ahora, quizás necesitamos unos meses más para resolverla. Deberemos preparar la Agència Tributària de Catalunya para que sea así, que no es que esté en las mejores condiciones”, aseveró. Mientras esto se soluciona, el Govern insta a ERC a aprobar las cuentas avisando de que Catalunya no se puede bloquear ni se puede permitir no contar con los recursos extra de unas nuevas cuentas públicas: “No se puede permitir que Catalunya pierda 9.000 millones de los Presupuestos en el contexto internacional en el que estamos”, en alusión a las consecuencias de la guerra de Irán.

Junts exige una rebaja de la presión fiscal

Junts instó ayer al president, Salvador Illa, a “rectificar” sus presupuestos, que consideran basados en el “mantenimiento” de la presión fiscal y en la “desmedida” del IRPF. Así lo reclamó el secretario general de Junts, Jordi Turull, durante las jornadas del partido sobre fiscalidad y financiación. Por este motivo, apostó por una reducción de impuestos y la deflactación por tramos del IRPF mientras Catalunya no gestione sus recursos.