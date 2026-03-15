EEUU ataca la isla iraní de Jark, corazón de la industria petrolera de la República Islámica

Concentración en Santander con el lema ‘Hay que parar la guerra en Oriente Medio’. - EFE/ ELIA AGÜERO

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a primera hora de ayer que el Ejército estadounidense había efectuado un bombardeo sobre la estratégica isla de Jark, en Irán, si bien señaló que no ha atacado su infraestructura petrolera “por decencia”.

“Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) ha llevado a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Próximo y ha destruido por completo todos los objetivos militares de la joya de la corona de Irán, la isla de Jark”, anunció en Truth Social, donde aseguró que “por decencia, (ha) decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla”.

El inquilino de la Casa Blanca amenazó, en cambio, con “reconsiderar” la ejecución de ataques contra la industria petrolera de la isla si Irán u otro país interviene en “el paso libre y seguro” de los buques por el estrecho de Ormuz.

La isla de Jark –de apenas 24 kilómetros cuadrados de extensión– se ubica a 25 kilómetros al sur de la costa de Irán, en el Golfo Pérsico, y se erige como uno de los puntos estratégicos fundamentales para el comercio de petróleo de la república islámica, permitiendo la exportación del 90% del crudo iraní.

En este sentido, defendió que las fuerzas iraníes han quedado “sin capacidad alguna” para poder defenderse de los ataques estadounidenses. “¡No hay nada que puedan hacer al respecto!”, espetó el mandatario norteamericano.

“Irán nunca tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, a Oriente Próximo ni, de hecho, al mundo. Las Fuerzas Armadas de Irán, y todos los demás involucrados con este régimen terrorista, harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho!”, aseveró en su mensaje.

Por su parte, un portavoz iraní amenazó con ataques contra toda infraestructura petrolera de Oriente Próximo en la que participe cualquier empresa estadounidense. “Toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con los Estados Unidos será destruida inmediatamente y convertida en cenizas”, asegura el mensaje emitido “en respuesta a las declaraciones del presidente agresor y terrorista de Estados Unidos”.

Fuentes iraníes declararon que el ataque contra la isla de Jark no ha destruido ninguna infraestructura petrolera a pesar de que se notificaron alrededor de 15 explosiones en el enclave que habrían provocado una densa columna de humo, según la agencia Fars.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, planteó el principio de “ojo por ojo” en la respuesta de las Fuerzas Armadas iraníes frente a los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

En cuanto al estrecho de Ormuz, Araqchi subrayó que “está abierto”. “Solo está cerrado para los petroleros y buques de nuestros enemigos, de quienes nos están atacando y sus aliados. Los demás pueden pasar”, subrayó. “Evidentemente, muchos prefieren no (cruzar) por seguridad. Eso no tiene nada que ver con nosotros”, alegó.

Por otra parte, Trump propuso una misión naval internacional para mantener el estratégico estrecho de Ormuz, arteria del comercio internacional de petróleo actualmente bajo bloqueo del Ejército iraní, y que permanezca “abierto y seguro”. Expresó su deseo de que “países afectados” por el cierre del estrecho se sumen a esta misión.

El mandatario estadounidense, que no dio plazos sobre la operación de escolta y vigilancia, sí que mencionó específicamente su “esperanza” de que países como “China, Francia, Japón, Corea del Sur o Reino Unido” acompañen a los navíos estadounidenses para reabrir el estrecho.

Miles de personas salieron ayer a las calles de las grandes capitales españolas como Madrid, Barcelona o Valencia para manifestarse en contra de la guerra en Irán.

En la capital española, con gritos de “No a la guerra”, “¿Quién decide aquí? El pueblo iraní” y “Cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza”, así como carteles pidiendo “Paz”, unas 5.000 personas, según la organización, se concentraron frente al Museo Reina Sofía, que alberga el ‘Guernica’ de Picasso, símbolo universal antibelicista.

Esa fue la principal concentración para reclamar parar la guerra en Irán de las que se celebraron en 150 ciudades, convocadas por la plataforma PararLaGuerra.

En Barcelona fueron unas quinientas las personas que acudieron a la misma convocatoria a pesar de la intensa lluvia que caía por la mañana en la capital catalana.

Las manifestaciones, que se convocaron con el lema “Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza” y contra de las acciones militares de EEUU e Israel, respondían a un manifiesto apoyado por 143 organizaciones y más de 200 personalidades del mundo de la cultura.

En las concentraciones se leyó el manifiesto llamando “a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza”, a la vez que muestra su condena del “régimen criminal de los Ayatolás”.