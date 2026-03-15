Illa descarta un adelanto electoral en pleno pulso presupuestario

Esquerra celebró ayer su 95 aniversario con un acto en la Estació del Nord de Barcelona. - KIKE RINCÓN / EUROPA PRESS

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, alejó ayer la posibilidad de adelantar elecciones aunque no pueda aprobar los presupuestos, que se votan el próximo viernes y siguen sin tener el apoyo de ERC.

“Tenemos que ofrecer un proyecto a la sociedad catalana para años. No pensamos en 2026 ni en 2027, ni estamos encallados en las elecciones de no sé cuando. Estamos dando a Catalunya un proyecto para los próximos 10 años”, remarcó Illa en su intervención en la inauguración de la Escuela de Invierno del PSC, que se celebra este fin de semana en Tarragona.

A menos de una semana de que en el Parlament se voten las enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos, que tiene el aval de Comuns, pero no de ERC, Illa no hizo ninguna referencia explícita en su discurso a las negociaciones con los republicanos, que reclaman concreciones en la cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la Generalitat de Catalunya para levantar el veto a las cuentas.

En los últimos días, a raíz del pulso que mantienen los socialistas y los republicanos, ha empezado a sobrevolar la hipótesis de que si Illa no tiene presupuestos pueda convocar elecciones.

Sin embargo, el president enfatizó que el Govern está comprometido a ofrecer “un horizonte de estabilidad y de solidez” con un proyecto pensado a años vista y remarcó que no están “encallados” en unas hipotéticas elecciones.

En un contexto en el que ERC está presionando a los socialistas catalanes para que el Gobierno haga algún gesto para avanzar en la cesión de la recaudación del IRPF, Illa remarcó que su gobierno ha empezado a “solucionar problemas” y a “desbloquear” proyectos.

Mientras, el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, avisó que no cederán en su petición de avances en la recaudación del IRPF para levantar el veto a las cuentas: “Si la cárcel no nos ha rendido, tampoco nos rendirá ninguna presión”.

Desde Cádiz, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que las posiciones entre su departamento y ERC respecto a la reclamación del IRPF están “absolutamente encontradas”.