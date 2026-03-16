Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en Cantabria

Imagen del edificio donde fue hallado el cadáver de la mujer. - EFE/ ROMÁN G.AGUILERA

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La Guardia Civil de Cantabria detuvo ayer en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato el sábado de su pareja, una mujer de 64. Según informó la delegación del Gobierno, no constaban denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido, de nacionalidad española, tiene antecedentes previos por casos de violencia de género con otras mujeres.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación por este presunto asesinato por violencia de género.

Efectivos de la Guardia Civil recibieron el sábado el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio, señaló la delegación.

La autopsia realizada ayer indicaba que el fallecimiento de la mujer se trataría de un hecho violento, por lo que la Guardia Civil procedió a la detención de su pareja como presunto autor del crimen. Desde la delegación del Gobierno en Cantabria ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este presunto asesinato machista al ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

Fuentes judiciales confirmaron que se han incoado diligencias al recibirse la comunicación de una muerte no natural y que este caso es llevado por la plaza nº2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, en funciones de guardia esta semana.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, mostró su condena “absoluta” tras conocerse este presunto caso de violencia machista en la Comunidad Autónoma.

“No podemos seguir tolerando esta lacra que tanto sufrimiento causa a las mujeres y a la sociedad”, aseveró la jefa del Ejecutivo cántabro en un mensaje en su perfil de ‘X’.