Guerra de nervios a solo cinco días del debate de los presupuestos

El president Salvador Illa (i), y el líder de ERC, Oriol Junqueras (d), en una imagen de archivo. - EFE/TONI ALBIR

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A cinco días de que el Parlament acoja el debate de totalidad de los presupuestos de la Generalitat para 2026, el Govern de Salvador Illa y ERC libran una guerra de nervios en la que no faltan presiones cruzadas y especulaciones sobre elecciones anticipadas si no hay un acuerdo de última hora.

El proyecto presupuestario presentado por el Govern del PSC ya cuenta con el aval de Comuns, pero no con el apoyo imprescindible de su otro socio de investidura, ERC, que para renunciar a su enmienda a la totalidad reclama garantías de que los socialistas cumplirán con la cesión de la recaudación del IRPF a Catalunya.

Los próximos días serán claves para intentar desencallar un acuerdo que lleve a ERC a retirar su enmienda a la totalidad del orden del día del pleno previsto para el viernes 20 de marzo.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y toda su dirección insisten en que no negociarán los presupuestos si los socialistas —sobre todo el Gobierno de Pedro Sánchez— no ofrecen algún tipo de concreción para una futura cesión del IRPF.

Illa ha dado su palabra de que “cumplirá” los compromisos que figuran en su acuerdo de investidura –también el referido al IRPF–, pero el problema es que la condición que plantea ERC involucra a un tercer actor, el Gobierno central, con una agenda y un calendario propios, que no tienen por qué encajar con los tempos catalanes.

Para el PSOE —y para la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, candidata del PSOE en Andalucía-, cumplir los requisitos de ERC conlleva un desgaste añadido al que ya han experimentado los socialistas en las últimas citas electorales.

En medio del pulso que mantienen PSC y ERC —sin exabruptos públicos, pero con cruces de advertencias en privado-, sobrevuela la hipótesis de que Illa, si no tiene presupuestos, haga coincidir las elecciones catalanas con las andaluzas en un ‘superdomingo’ electoral en junio en el que —según barajan como posibilidad fuentes de diversos partidos— también se celebren unas generales.

Con todo, el líder del PSC descarta en público esta posibilidad.