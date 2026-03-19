Recargos en la luz para pagar los costes del apagón

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone un recargo en el recibo de la luz durante un máximo de un año para pagar el coste del apagón de abril del año pasado. Así lo indica en un documento abierto a audiencia pública, donde detalla una propuesta de resolución para fijar los criterios con los que Red Eléctrica deberá liquidar los costes soportados por el sistema eléctrico los días 28 y 29 de abril de 2025. Competencia plantea que se cargue a la demanda eléctrica en proporción a su consumo, en lugar de concentrarlo en las horas del incidente.

En el documento abierto a audiencia pública –abierto a alegaciones hasta el 15 de abril–, el organismo menciona la “excepcionalidad” del apagón, por lo que cree que los costes se podrían financiar a través de “vías alternativas”.

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, cifró el martes el coste entre 34,3 y 51,6 millones de euros, y explicó que falta todavía por añadir la parte de la interconexión porque “todavía hay que negociar tanto con Francia como con Marruecos el precio de la energía que sirvió para ayudar a la reposición”.

En su comparecencia en el Senado, apuntó que “la base para la determinación de los precios es el de los costes variables eléctricos en función del precio marginal de gas”, por lo que están usando unos parámetros que son “de mercado”, que no están incluyendo una “sobrecarga” más el precio del Mibgas y el CO2 correspondiente. “Red Eléctrica nos propuso un precio de 246 euros por megavatio hora y el precio que hemos adoptado nosotros es 119 euros por megavatiohora, que entendíamos que es el correcto del mercado”, especificó.

Fernández también confirmó que el informe sobre el apagón que prepara la CNMC “no señalará culpables”, pese a que hace meses afirmó que “se señalará a todos los posibles infractores al mismo tiempo”. Además, negó haber recibido instrucciones del Gobierno para modificar el objeto del informe.