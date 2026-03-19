Sánchez anuncia un acuerdo con Ucrania para crear material militar

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España y Ucrania formalizaron ayer un acuerdo para impulsar la producción conjunta de material de defensa en el Estado. El pacto, rubricado en un encuentro entre los presidentes Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski en el palacio de la Moncloa, prevé la fabricación de radares y drones, entre otros equipos militares.

Según destacó el presidente español en rueda de prensa, se trata de un mecanismo “muy importante” que muestra la voluntad de España de “no olvidar” el conflicto en el este de Europa. Zelenski, por su parte, añadió que la “producción conjunta” incluye también misiles de alta precisión. “España tiene tecnologías muy buenas”, expuso remarcando que Kyiv está dispuesta a compartir su “amarga experiencia” en términos de defensa.

El pacto en materia de “coproducción y cofabricación” se añade al compromiso de Sánchez de entregar a Ucrania un nuevo paquete de ayuda “bilateral” de España cifrado en 1.000 millones de euros durante 2026. “De este modo, el apoyo de España desde el inicio del conflicto asciende a 4.000 millones de euros. Asimismo, dijo que el pacto industrial incorporará esfuerzos del ministerio de Defensa y de diversas empresas del sector que ya han mostrado su interés en participar en el programa. Según indicó Zelenski durante su cuarta visita a España, Ucrania colaborará con las empresas españolas del sector de defensa para garantizar la “evolución tecnológica de los ejércitos de ambos países”. “Ucrania está dispuesta y preparada para compartir sus conocimientos”, remarcó en una comparecencia en la que también detalló que ya han colaborado con países árabes que, en las últimas semanas, han recibido ataques aéreos y con drones de Irán.

España prepara la evacuación de militares desplegados en Irak

España ha decidido preparar la evacuación de los más de 300 militares españoles desplegados en Irak ante el desarrollo de la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán, según trasladaron ayer fuentes del ministerio de Defensa. El Gobierno ya puso en marcha el pasado domingo la “reubicación temporal” de los militares del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak.