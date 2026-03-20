El Govern aprueba un suplemento de crédito de 5.988 millones

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La Generalitat aprobó ayer un suplemento de crédito por valor de 5.988,65 millones de euros a la espera de negociar un nuevo proyecto de ley de presupuestos con ERC después de que el miércoles decidiera retirar la propuesta inicial al no contar con suficientes apoyos. En una reunión extraordinaria, el Executiu catalán dio luz verde al decreto ley que regula este suplemento, pactado con ERC y Comuns, con el que consigue una inyección financiera para encarar los próximos meses, ya que la Generalitat funciona todavía con los presupuestos prorrogados de 2023. La consellera de Economía, Alícia Romero, subrayó que este suplemento da “oxígeno” a la Generalitat para garantizar el funcionamiento “normal” de la administración pública en los próximos meses. Permite garantizar el pago de las nóminas de los empleados públicos y también los incrementos salariales pactados con Mossos d’Esquadra y profesores, por ejemplo. Además de dar respuesta a los incrementos “tendenciales” de gasto de la Generalitat, como gastos ligados al plan de salud mental, a los conciertos sanitarios, a los gastos farmacéuticos, al pacto nacional por la lengua catalana o bien relacionados con recursos para la dependencia. Sin embargo, deja fuera partidas como el incremento de recursos previsto para la Agència Tributària de Catalunya (ATC), ya que ello se debe canalizar a través del proyecto de ley de presupuestos, o una segunda convocatoria por 200 millones de euros para el plan de barrios que el Govern.

Con respecto a la negociación con ERC, Romero se mostró dispuesta a “incorporar el máximo de prioridades” de los republicanos, aunque limitó la negociación a “aquellos que sea competencia de la Generalitat”. Por su parte, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, emplazó al PSC a plantear “alternativas tan buenas o mejores” que la cesión del IRPF a Catalunya si no es capaz de convencer al PSOE al respecto. Según Junqueras, ya evaluarán las propuestas que se pongan sobre la mesa y, en caso de que no sean tan buenas o mejores que el IRPF, es legítimo que consideren que no haya acuerdo, avisó. Mientras, Junts consideró que la retirada de los presupuestos “constata el fracaso de Illa”.

Catalunya necesita invertir 53.800 millones en infraestructuras

Catalunya necesitará una inversión de 53.800 millones de euros en infraestructuras hasta 2043 para ejecutar las actuaciones que necesita para cumplir con el objetivo de que ese gasto se equipare a la aportación del 19% de Catalunya al PIB estatal, tal como se establece en el Estatut d’Autonomia. Así lo recoge un estudio de las cámaras de comercio, que apunta a proyectos como la ampliación del aeropuerto de El Prat, la finalización del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030, la mejora en vías como la AP-7 o la AP-2, la mejora del corredor internacional para el transporte de mercancías o la ejecución de nuevos accesos terrestres a los puertos de Tarragona y Barcelona.