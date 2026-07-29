Tenso optimismo en los incendios de todo el Estado ante la llegada de otra ola de calor

Un bombero trabaja en las tareas de extinción del incendio forestal en la Sierra Oeste de Madrid. - MATIAS CHIOFALO / EUROPA PRESS

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La mejora de la situación de los grandes incendios forestales que permanecían ayer activos en España permitió que las autoridades pusieran fin a las restricciones en varios municipios de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Castellón, que ya han calcinado en torno a 90.000 hectáreas.

Hasta el momento, el fuego ha quemado unas 50.000 hectáreas en la provincia de Ávila, alrededor de 34.000 en Madrid, unas 8.500 en Castellón y 2.000 en Toledo –donde se redujo el nivel de emergencia– y había 47 carreteras cortadas en estas zonas.

En total, en lo que va de año, se han quemado más de 170.000 hectáreas en todo el Estado, lo que supone seis veces más que en las mismas fechas de 2025.

Asimismo, alrededor de 180.000 personas permanecían evacuadas o confinadas, aunque en las últimas horas, por la mejora de la situación, se fueron anunciando realojos.

En Madrid, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, celebró que los trabajos de extinción del gran incendio de la Sierra Oeste permitían ser “optimistas”, si bien recalcó que se mantenía una situación de “alerta máxima” en vista de las previsiones meteorológicas adversas de cara a las próximas horas.

Respecto al incendio de Los Gallardos (Almería), una de las mujeres que permanecía ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras resultar herida en el fuego falleció ayer, lo que eleva a 14 el número de víctimas mortales por el incendio declarado el 9 de julio.

Mientras, el incendio de La Vall d’Uixó (Castellón), que afrontaba ayer su cuarta jornada, seguía sin control, aunque no amplió su perímetro durante la madrugada del lunes al martes, que no fue meteorológicamente tan beneficiosa como se esperaba.