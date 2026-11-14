La N-260 a su paso por Gerri de la Sal, donde la variante se ha sustituido por ahora por un voladizo. - SEGRE

La primera vez que se habló de una encomienda de gestión para la reforma del Eix Pirinenc, cuya mejora ha sido largamente reivindicada en Lleida, fue durante la negociación del presupuesto del Estado entre el tercer gobierno Sánchez y el Executiu de Pere Aragonès a finales de 2022. El proyecto sigue aún sobre el papel: en el último trimestre se ha encargado un estudio sobre la variante de Perves y se ha licitado el acondicionamiento de 15 kilómetros de vía. La encomienda sigue pendiente e incluso incierta si hay un cambio de ejecutivo en Madrid que dificulte el entendimiento Estado-Generalitat. La N-260 es solo un ejemplo del curso que siguen varias de las grandes infraestructuras en Lleida, que dependen de la política estatal ahora en juego y que arrastran años de promesas electorales y retrasos. La mejor inversión que se ha llevado a cabo en los últimos años en la N-240, de Lleida a Tarragona por Les Garrigues, ha sido el levantamiento del peaje de la autopista AP-2, que discurre en paralelo y ha absorbido en los últimos cinco años buena parte del elevado tráfico que había situado la vía entre uno de los puntos negros de la red leridana. Desdoblamento o duplicación de carriles están aún por definir sin que haya un acuerdo firmado. El Congreso aprobó recientemente una propuesta de Junts para construir un tercer carril entre el Segrià y Les Garrigues. Todavía en este corredor, cuyo desdoblamiento en Lleida quedó descartado hace años (sí se ha construido en Tarragona), en octubre de 2023 se inauguró el anhelado túnel que salva el Coll de Lilla y acerca algo más las comarcas leridanas a la costa de Tarragona.

En la misma línea, la vía rápida (autovía y 2+1 según los tramos) entre Lleida y Vielha, así como la reforma de la misma carretera, N-230, en el tramo aranés hasta la frontera con Francia, siguen en el tintero. Solo se han construido dos tramos de la A-14 (el único tramo de autovía que discurrirá en paralelo a la N-230), finalizados entre 2012 y 2017, y el resto está en distintas fases de tramitación. Todos los proyectos citados han avanzado exclusivamente en el papel hasta la fecha.

La autovía A-2 a Barcelona y Zaragoza, en cambio, ha sido objeto de varias inversiones en rehabilitación del firme, cuyo estado degradado en tramos como los de la Segarra han llegado a ser un peligro para la circulación. En septiembre comenzaron, tras meses de tramitación, las obras de rehabilitación del trazado entre Cervera y la Panadella, pero una parte del proyecto se ha dejado para la próxima primavera.

En Lleida ciudad, el plan de la estación sigue todavía en el aire. El proyecto debe unir el barrio de Pardinyes con el centro de la ciudad, para lo que contempla el cubrimiento de las vías entre Comtes d’Urgell y la terminal.

“Hay que traspasar las grandes vías” ERC apuesta por ampliar las encomiendas de gestión de los ejes viarios y agilizar su traspaso de modo que los gestione la Generalitat. Pide implementar la viñeta y, en ferrocarril, aumentar la capacidad de Lleida a Tarragona para mercancías.

“Los grandes ejes tienen un proyecto” “Cuando llegamos al Gobierno, en 2018, muchos proyectos estaban parados. Hoy, los grandes ejes viarios de Lleida tienen un proyecto de futuro. Hay que trabajar para que los proyectos se conviertan en obras.”

“Queremos otro modelo de movilidad” “Apostamos por un cambio de modelo de movilidad que reduzca el tráfico por carretera y la necesidad de nuevas infraestructuras. Hay que mejorar las carreteras actuales. La A-14 o desdoblar la N-240 no son una prioridad”

El dinero no invertido debe traspasarse “Las grandes obras siguen pendientes. Junts ha logrado que el Congreso apruebe aumentar la capacidad con tramos 2+1 en la N-240 entre Lleida y Les Borges. Lo que el Estado presupueste y no invierta, debe traspasarlo a la Generalitat”.