Junqueras ataca a Junts por reivindicar “el centro”

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El líder de ERC, Oriol Junqueras, acusó ayer a Junts de querer condenar a toda la sociedad catalana a “un purgatorio eterno” al decir que se sitúan en el centro y no elegir entre el bloque de izquierdas o de derechas ante las elecciones generales del 29 de noviembre. Lo dijo en un acto en Mataró, donde instó a la formación de Míriam Nogueras de votar con PP y Vox y en contra de los intereses de la clase trabajadora catalana. "Si tienen necesidad de purgar alguna cosa, que la purguen, que casos de corrupción han acumulado muchos a lo largo de la historia, y de votaciones al lado de Vox, también. Si quieren purgar, que purguen, pero que dejen de hacer daño a Cataluña”, dijo Junqueras. Por otro lado, el líder de los republicanos afirmó que votar a los Comuns, integrados en la candidatura del Frente Amplio, es “tirar el voto” y les acusó de no haber hecho ninguna acción concreta desde los ministerios que han ocupado. En este sentido, aseguró que el número 2 del Frente Amplio por Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no ha hecho nada a favor de la cultura catalana. “Ni museos, ni bibliotecas, ni defender los frescos de Sijena, ni nada de nada, ni ninguna iniciativa a favor de las grandes entidades culturales de este país”, afirmó Junqueras, que también afeó al PSC por su falta de ambición, de “arrastrar los pies y de no tener prisa para actualizar el sistema de financiación”.

Paralelamente, la candiadta de ERC por Lleida, Inés Granollers, visitó ayer La Seu d’Urgell, que acogía una jornada extraordinaria para que 200 personas pudieran hacer las pruebas prácticas del carnet de conducir. Una convocatoria que, aseguró, se celebró gracias a Esquerra y que “necesitamos más examinadores, una mejor planificación y una solución definitiva que evite que esta situación se repita. Por ello, seguiremos defendiendo que Catalunya asuma la gestión de los exámenes de conducir”, afirmó Granollers.

A su vez, la eurodiputada de ERC Diana Riba aseguró el viernes en un acto celebrado en Balaguer que el 29N “nos jugamos que Catalunya tenga la fuerza para defender los derechos y las oportunidades de su gente”.