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El Govern ha ordenado al Institut Català del Sòl (Incasòl) la venta directa de los terrenos necesarios para la construcción de la gigafactoría europea de IA en Móra la Nova (Ribera d’Ebre). Así lo aprobó ayer el Consell Executiu, mientras que la Comisión Territorial de Urbanismo de Les Terres de l’Ebre tiene previsto dar hoy luz verde a la modificiación de la planificación urbanística que permitirá llevar a cabo todo el desarrollo de la gigafactoría.

Con esta venta, el Executiu moviliza más de 132.000 metros cuadrados de suelo en el polígono El Molló y los pone a disposición de la sociedad publico-privada que lidera la candidatura catalana, aunque inicialmente la edificación ocupará solo una parte de la superficie, según la Generalitat.

“Se trata de la apuesta tecnológica más importante que se tiene que hacer en Catalunya con una inversión que supera los 3.000 millones de euros”, apuntó el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, que destacó que el Govern “hace un paso decisivo para consolidar Les Terres de l’Ebre como uno de los principales polos tecnológicos del sur de Europa”.

De hecho, la ubicación de Móra la Nova y Tivissa ha sido considerada por el Executiu como “un emplazamiento idóneo” para acoger esta infraestructura gracias a sus condiciones territoriales, urbanísticas y energéticas, además de la capacidad de crecimiento prevista en El Molló.

El proyecto debe presentarse antes del 3 de diciembre a la Comisión Europea, que previsiblemente comunicará su decisión durante el primer trimestre de 2027. “Estos procesos europeos van más lentos de lo que nosotros querríamos, pero lo más importante es que nos coja preparados, con los deberes hechos y un proyecto ganador”, señaló Dalmau.

Eficiencia energética

El conseller, además, remarcó –ante las críticas de sectores ecologistas– que se trata de una infraestructura con criterios avanzados de eficiencia energética, sostenibilidad, uso de energías renovables y reducción de la huella de carbono.

La Generalitat confía en que el proyecto tendrá un efecto tractor sobre los procesos de transformación digital de las organizaciones públicas y privadas que dinamizan el tejido económico y social, además de aumentar la cohesión de país. “No todo debe pasar por el área metropolitana de Barcelona”, insistió Dalmau.