Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

Imagen de archivo de un centro de Lleida. - JORDI BONILLA - JORDI BONILLA La educación, un reto social - JORDI BONILLA La educación, un reto social - JORDI BONILLA La educación, un reto social - JORDI BONILLA La educación, un reto social - JORDI BONILLA

El descenso del rendimiento académico, las desigualdades educativas, las necesidades de atención a la diversidad y las jornadas de movilizaciones y huelgas que reflejan el malestar del profesorado han evidenciado durante este año los problemas estructurales de un sistema que lleva años acumulando transformaciones legislativas y cambios socioculturales que no se ajustan a las necesidades de las aulas.

Si retrocedemos en el tiempo, desde 1970, con la primera ley educativa, España ha aprobado ocho normativas que han modificado la estructura, los contenidos, los sistemas de evaluación y las prioridades pedagógicas del sistema. Desde la LOGSE (1990) hasta la LOMLOE (2020), cada cambio legislativo ha introducido nuevas prioridades, según los objetivos de cada formación política, obligando a los centros y al profesorado a adaptarse continuamente.

Con todo ello, los malos resultados en las últimas pruebas PISA en todo el Estado pusieron sobre la mesa las carencias del sistema y abrieron el debate sobre qué no funciona en la educación. En este sentido, a nivel de Catalunya, la OCDE ha diagnosticado cuatro ámbitos prioritarios: reducir las desigualdades, reforzar la formación y el apoyo al profesorado, mejorar la evaluación del sistema y adaptar la financiación a las necesidades de los centros. Precisamente, uno de los compromisos más importantes de la Ley Educativa de Catalunya (la Generalitat tiene una parte de las competencias), que estableció un marco propio para organizar el sistema educativo catalán, fue situar la inversión alrededor del 6%, una de las reivindicaciones más destacadas por los sindicatos. Diecisiete años más tarde, la inversión representa aproximadamente el 3,6%, según el Anuario de Educación 2026 de Equitat, la antigua Fundació Bofill. Ahora, el reto no es únicamente aumentar el presupuesto, sino distribuirlo donde más falta hace.

La equidad es otra de las asignaturas pendientes. La situación económica y social de cada territorio y de cada familia condiciona las oportunidades, así como el riesgo de abandono prematuro (AEP) que, con un 13,5%, no se ha movido en los últimos años (13,7% en 2024 y 13,5% en 2025). Por ello, compararse con otros países puede ser impreciso si no partimos con las mismas realidades o características socioeconómicas, que cada vez más condicionan el perfil del alumnado catalán. De forma general, es evidente que los recursos destinados a educación no han sido suficientes, ni capaces de adaptarse al ritmo de las necesidades reales de la comunidad educativa. Por ello, ahora, el reto de las administraciones debe responder de forma eficiente y suficiente para recuperar la capacidad del sistema y mejorar las oportunidades educativas.

Garantizar la estabilidad Los republicanos proponen el catalán como lengua vehicular y garantizar la estabilidad del modelo educativo. “Pese a las carencias, es una de las fortalezas de Catalunya”. Defienden el 6% del PIB y poner fin a la infrafinanciación.

Educación equitativa y de calidad Los socialistas abogan por consolidar la LOMLOE y concentrar los esfuerzos en mejorar los resultados. Se comprometen a invertir en educación pública, profesorado, atención a la diversidad y en becas.

Un modelo para la equidad educativa La coalición propone llevar el gasto educativo al 7% del PIB en 2030, fijar por ley ratios máximas, duplicar las becas para familias vulnerables y reducir la carga del docente, con un un máximo de horas.

Competencias y legislación propia La prioridad de Junts es recuperar la exigencia académica, reforzar las competencias y dar autoridad a las direcciones de los centros. “Hay que respetar la ley catalana frente las ingerencias que pretenden debilitar el catalán”.