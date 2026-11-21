Publicado por CARLES MOLINS Creado: Actualizado:

La reforma del modelo de financiación, caducado desde 2014, ofrece 4.700 millones ‘extra’ para Catalunya, pero se enfrenta a un presumible rechazo en el Congreso, seguro en caso de mayoría de PP y Vox.

Fue una de las cuestiones políticas troncales a principios de año para Catalunya y ya hace pocos meses volvió a evidenciar las discrepancias entre territorios, pero ha ido quedando en el olvido a medida que la vivienda y los trenes se han instalado de nuevo en las portadas. Hablamos del nuevo sistema de financiación autonómica, pactado entre el PSOE y ERC, que prevé 4.686 millones de euros adicionales para Catalunya y que fue aprobado en septiembre por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Sin embargo, la negativa de Junts, las dudas de Sumar y la oposición total de PP y Vox han arrinconado la posibilidad de que el Congreso dé luz verde a la iniciativa.

El modelo propuesto –el anterior caducó hace catorce años– contempla el aumento del porcentaje de cesión de impuestos como el IVA (del 50 al 56,5%) y el IRPF (del 50 al 55%), así como una nivelación horizontal –que reduce al 75% la distancia de cada comunidad respecto a la media de recursos por habitante ajustado– y una nivelación vertical –que rebaja en dos tercios la distancia de cada comunidad respecto al territorio con mayor financiación por habitante–. También incluye otros mecanismos de solidaridad y recursos como el IVA de las pymes y el fondo climático.

Tanto la exministra de Hacienda María Jesús Montero como la consellera de Economía, Alícia Romero, han explicado que el nuevo sistema tiende a la ordinalidad, es decir, a que nadie gane o pierda más de dos posiciones en el ránking –en aportar y recibir al sistema, por habitante–. Catalunya, que sería la segunda comunidad que recibiría un mayor incremento de sus fondos, sería la tercera en aportar y también la tercera en recibir. Asimismo, la distancia entre la que más contribuye por habitante y la que más percibe se reduciría a 470 euros por persona –de los 1.500 euros hasta ahora–.

En la última reunión del CPFF, el nuevo modelo recibió los votos en contra de todas las comunidades gobernadas por populares –menos Madrid, que vetó el encuentro–, además de las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias. Solo Catalunya y Canarias apoyaron la propuesta, aunque esto fue suficiente con el voto favorable del ministerio de Hacienda, que cuenta con la mitad de los votos del CPFF.

Pese a este primer triunfo, la propuesta se enfrenta al presumible rechazo del Congreso, ya sea por la negativa de Junts –que mantiene su apuesta por el concierto económico– o por la llegada a la Moncloa de PP y Vox.