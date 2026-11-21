Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

La cabeza de lista de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, reivindicó ayer en Lleida el papel “central” que tendrá su formación en el Congreso de los Diputados después de las elecciones del día 29, y aseguró que la carrera electoral “va sobre Catalunya” a pesar de los “esfuerzos” de sus oponentes para que “nos apartemos de unos comicios absolutamente españolizados”. En este sentido, Nogueras explicó que “estamos muy lejos del PSOE, pero es que PP y Vox no los vemos ni con los prismáticos”, y situó las críticas a su partido al hecho de que “representamos mejor que nadie la Catalunya que no se doblega ante nada”. La candidata descartó que Junts ofrezca ningún “cheque en blanco” al bloque que resulte ganador, y reclamó el voto para volver a “demostrar que cuando tenemos la suficiente fuerza, no pasan ni unos ni otros”.

Nogueras también reivindicó el trabajo hecho en la pasada legislatura, en la que, en su opinión, se consiguieron “imposibles” como la amnistía o la transferencia de las competencias en inmigración, aunque aprovechó este caso para criticar a ERC: “No se aprobó porque Podemos, sus socios, votaron en contra”.

En el acto, celebrado en la Llotja, también participó, desde Waterloo, el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien denunció una estrategia para “arrinconar e invisibilizar” a Junts. Puigdemont criticó que se vetara la presencia de su candidata en entrevistas en RTVE, pero aseguró que “si hace falta, nos autoinvitamos a los debates”, y añadió que “todo el mundo sabe que estuvimos presentes en el cara a cara entre Sánchez y Feijóo”. El President también criticó la actitud de “bajar la cabeza” que, a su parecer, mantienen PSC y lo que llamó “Esquerra Rufiana de Catalunya” en Madrid sobre Catalunya.

Mientras, el candidato de Junts por Lleida, Isidre Gavín, criticó la falta de inversión del Estado en Lleida y recordó el deterioro del Eix Pirinenc y la A-2, y denunció que “el Gobierno del PSOE no ha hecho una gran obra en Lleida en 8 años”.