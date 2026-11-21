Todas las miradas de las elecciones Generales se dirigen al Congreso. Es natural y lógico porque los grandes líderes políticos del Estado allí están. Pero si se acuerdan, cuando van a ejercer el derecho a voto, siempre hay otra papeleta, de un color sepia. Es la votación al Senado, la Cámara Alta de las Cortes, ese gran desconocido donde las leyes que se discuten en el Congreso adquieren forma y pasan el aprobado o el suspenso.

En Lleida, si el resultado de las elecciones del 23J de 2023 fue un espectáculo para el PSC, con vuelco de votos y consiguiendo dos escaños, lo del Senado fue otra cosa: triplete socialista que destronó al independentismo. En las elecciones al Senado, los electores votamos con una cruz a los candidatos, mediante un sistema de listas abiertas. Así, si en las elecciones del 2019 ERC consiguió tres senadores y Junts el cuarto, en 2023 el PSC le arrebató los tres a los republicanos, que se quedaron con el de Junts. Los senadores escogidos en Lleida fueron Dionís Oña, entonces alcalde de Montornès de Segarra y que consiguió 46.765 votos, Pasión Gador, y un entonces muy joven Jan Pomés (sigue siendo joven). La superviviente republicana fue Sara Bailac, que consiguió 42.644 votos.

Una curiosidad: Sara Bailac consiguió más votos ella en el Senado que ERC, su partido, en el Congreso. Segunda curiosidad: el municipio de Dionís Oña, Montornès de Segarra, fue el que más participación registró en toda la demarcación, con un 82%. Tercera curiosidad: La histórica Mayte Rivero, en activo desde 2011, no pudo revalidar su acta como senadora por Junts.