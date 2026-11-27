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Debate, noche electoral y resultados y análisis. Esto es lo que nos queda de campaña, día de elecciones generales y los días posteriores. En Grupo SEGRE lo tenemos todo preparado para que darle la cobertura final.

El último debate

Empezaremos con el debate de Grupo SEGRE. El último de la campaña y que se realizará en los estudios de Lleida TV con los tres candidatos y candidatas de PSC (Cristina Morón), ERC (Inés Granollers) y Junts (Isidre Gavín). El debate constará de varios bloques temáticos, como vivienda, seguridad, economía o bienestar, que durarán cada uno cinco minutos, entre parlamentos de los candidatos y debate y réplicas entre candidatos. Lo moderará el periodista de Lleida TV Jordi Sebastià y se emitirá en dos medios diferentes del Grupo y en horas diferentes. En primer lugar, se emitirá hoy en directo y en streaming a las 12.45h por SEGRE.com. Más tarde, y por la noche, se volverá a emitir por Lleida TV a las 21.30h. Durante el día, las redes sociales de SEGRE y Lleida TV publicarán los minutos de oro de cada candidato. La crónica del debate la podrán leer el sábado en las páginas del diario SEGRE.

Noche electoral

La noche electoral empezará pronto. Ya a primera hora, en el digital de SEGRE informaremos de las aperturas de colegios y daremos las primeras cifras de participación. Lo haremos con noticias, minuto a minuto y gráficos en la portada del digital. La cobertura importante llegará a partir de media tarde, cuando a las ocho cierren los colegios electorales y empiece el escrutinio. A partir de ese momento les daremos los resultados en directo, tanto de España, como de catalunya y de Lleida. También habrá cobertura en Lleida TV. A partir de las 21.30h y hasta pasada la medianoche La Xarxa les ofrecerá un especial informativo presentado por Vanessa Raja y Áurea Castosa, y con Marta Alòs como politóloga y comentarista desde el plató de Lleida.

Análisis y resultados

Todo lo que pase durante la jornada electoral lo encontrará en las páginas del periódico SEGRE del lunes. Análisis de los resultados escritos por las principales firmas, votaciones, porcentajes, anécdotas y el listado de todos los pueblos de la provincia de Lleida con todos los datos contrastados. Y no se pierdan las páginas del martes, donde encontrará las votaciones barrio a barrio de Lleida.