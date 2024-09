Bell-lloc d'Urgell obre les portes a tothom amb la seua Festa Major

Publicado por patrocinat Verificado por Creado: Actualizado:

Bell-lloc d'Urgell celebra la seua Festa Major entre el 26 i el 29 de setembre i ho fa un programa d'actes atapeït d'activitats. Les celebracions començaran el dijous a les 20 hores amb la tradicional imposició de bandes als hereus i pubilles i finalitzaran el diumenge amb el concert i la sessió de ball amb l'orquestra Selvatana a la sala de la Cultural.

Enguany, l'acte obertura de les festes del dijous comptarà com a pregoners a la Llar de Jubilats del poble, en motiu del seu 40è aniversari.

Entre els actes, els veïns i visitants podran trobar propostes com la bicicletada popular, una performance sobre la bona convivència al poble a càrrec del grup de teatre Som els que som, el concert infantil a càrrec de La Colla Pirata (Pepet i Marieta), el tradicional correbars, el correfoc amb els Diables Keresus, les sardanes amb la cobla Selvatana les sessions de ball i, com no podia ser d'altra manera, els concerts a La Cultural, amb grups com Rock & Rollas, Comandants de Tros o Dalton Bang, entre d'altres.

El cartell, obra de Carme Borrell González

