Abiertas las inscripciones para la 36ª edición de la Trobada Empresarial al Pirineu, con Marian Rojas como cabeza de cartel

Ya estan abiertas las inscripciones para la 36ª eidción de la Trobada Empresarial al Pirineu, que tendrá lugar los días 12 y 13 de junio en el Palau Municipal d'Esports de La Seu de Urgell (Lleida) con el lema “L'empresa davant del nou ordre mundial”. Según el presidente de la Trobada, Josep Serveto: “Queremos que la Trobada siga manteniendo la empresa como eje y actualmente las empresas se encuentran en medio de una guerra de aranceles provocada por la política Trump que está redefiniendo el orden mundial. Si añadimos que el sentimiento económico de los países de la Eurozona se encuentra bajo mínimos y que se prevé que EE.UU. entre en recesión, creemos que la Trobada no podía ser ajeno a esta realidad”.

El acontecimiento, que inaugurará el jueves el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, contará con la presencia viernes del Jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot. Como en cada edición reunirá líderes empresariales, economistas, políticos y académicos de prestigio para compartir experiencias y estrategias para el crecimiento empresarial y económico en un contexto global cambiante.

La conferencia motivacional que da el pistoletazo de salida al acontecimiento el jueves por la tarde irá a cargo de la psiquiatra y conferenciante Marian Rojas Estapé, autora de libros como “Como hacer que te pasen cosas buenas”, “Recupera tu mente, reconquista tu vida” o “Encuentra tu persona vitamina” traducidos a 9 idiomas y que lo ha convertido en la autora de no ficción más vendida del estado Español.

Seguidamente, tendrá lugar la Mesa de experiencias empresariales leridanas. Compartirán escenario Josep Ramon Subirà, CEO de la empresa de Torrefarrera My Chef, Esther Saiz, cofundadora de Intersa Labs de Alcarràs, Anna Puigcercós, directora general de Cadí y Manel Mayoral, propietario de la Galería Mayoral.

El viernes abrirán las ponencias sobre economía y empresa dos economistas: Miquel Puig, exsecretario de Asuntos Económicos y exdirector de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y articulista en diferentes medios de comunicación y Àngels Fitó, doctora en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona, rectora de la UOC, vicedecana del Col·legi d'Economistes de Catalunya y miembro del Consejo Asesor en política económica de Cataluña.

La Mesa de estrategias empresariales mostrará los casos de éxito en sucesiones familiares. Por un lado estará la presencia de la promotora de proyectos residenciales, hoteles y edificios Vèrtix, con el presidente y la consejera delegada Felip y Elena Massot, que explicarán cómo ha crecido la empresa. Por el otro, se dará a conocer el caso de la agencia de comunicación Morillas de Barcelona, pionera a introducir el diseño gráfico y actualmente con la tercera generación al frente con Lluís y Marc Morillas, presidente y CEO de la agencia.

Seguidamente Jordi Termes explicará el caso de éxito de Movetia, la consultora de la cual es fundador, una ponencia que precederá la Mesa de start-ups y que reunirá diferentes experiencias empresariales emergentes. Los integrantes de la mesa serán: Àlex Marfany, CEO de Cellab, terapias celulares y genéticas; Montse Vilarrubí, cofundadora de UnisCool, spinoff de la UdL y Sherbrooke (Canadá) especializada en gestión térmica eficiente; Carla Zaldua, fundadora y CEO de la barcelonesa AcceXible, que con un test|tiesto del habla y con apoyo de la IA puede detectar deterioro cognitivo, y el cofundador de Imascono, Pedro Lozano, que dará a conocer su pericia en tecnologías inmersivas y digitalización de las empresas.

Por la tarde será turno de hacer una mirada a la macroeconomía y la geopolítica. Por una parte, Tomás Muniesa, presidente de Caixabank, explicará los retos de la entidad más representativa del IBEX en el contexto económico y geopolítico actual. De la otra, Josep Borrell, presidente del CIDOB y Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y vicepresidente de la UE (2019-24) aportará su visión sobre la situación geopolítica mundial.

Como en cada edición los asistentes podrán participar en la votación del Barómetro de la Trobada Empresarial al Pirineu, una encuesta que analiza la visión económica y las perspectivas de crecimiento del tejido empresarial de la región, además de conocer su opinión en diferentes cuestiones de actualidad.

El acontecimiento se cerrará con un diálogo entre Josep Serveto y un representante del Gobierno de España.

Sobre la Trobada Empresarial al Pirineu

La Trobada Empresarial al Pirineu es un acontecimiento de referencia para empresarios y directivos de Cataluña y Andorra. En épocas marcadas por la incertidumbre y el cambio constante, es imprescindible compartir conocimientos, ideas y experiencias transformadoras para inspirar, aprender y descubrir. El certamen empezó en junio de 1990, cuando un grupo de empresarios y profesionales leridanos celebró una jornada de carácter económico que se ha consolidado en el transcurso de estos años como una de las reuniones empresariales más relevantes que se celebran en Cataluña y Andorra. Desde su creación, ha contado con más de 500 ponentes y 10.000 asistentes, y el año pasado batió récord con más de 800 participantes.

