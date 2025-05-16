Caixa Rural se reúne con Foment del Treball y la Cambra de Comerç de Barcelona para cerrar acuerdos en favor de las empresas catalanas

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Caixa Rural ha celebrado dos reuniones institucionales con Foment del Treball Nacional y la Cambra de Comerç de Barcelona , en el marco de su compromiso por estrechar vínculos con el tejido económico y empresarial catalán.

Durante la reunión con Foment del Treball Nacional, el director general de Caixa Rural, Luis Ignacio Lucas, mantuvo un encuentro con el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, en el que se abordaron los principales desafíos que afrontan las grandes corporaciones y las pymes catalanas en el contexto actual. Ambos coincidieron en la importancia de fomentar la colaboración público-privada y en la necesidad de impulsar políticas que favorezcan la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento inclusivo.

“Desde Caixa Rural queremos ser un agente activo del progreso económico y social de Cataluña. Apostamos por una banca cooperativa cercana, que entienda el territorio y contribuya a generar valor a través del apoyo a empresas, emprendedores y nuevas generaciones”, afirmó Lucas.

En la Cambra de Comerç de Barcelona, Caixa Rural mantuvo un encuentro con miembros de su equipo directivo, donde se exploraron vías de colaboración enfocadas al fortalecimiento del tejido productivo local, el impulso del relevo generacional en las empresas familiares y la digitalización como palanca de transformación.

Con estas reuniones, Caixa Rural reafirma su compromiso con la economía real y con un modelo financiero centrado en las personas, el arraigo territorial y el valor compartido. La entidad continúa así su estrategia de expansión en Cataluña, consolidándose como un aliado estratégico para la competitividad y la sostenibilidad del ecosistema empresarial catalán.