El Turó de la Seu Vella de Lleida se convertirá, del 19 al 21 de junio, en el epicentro del yoga con la celebración de la segunda edición de THE YOGA GALLERY , un festival que busca consolidarse como un encuentro que une la práctica milenaria del yoga con el arte contemporáneo y el pensamiento.

Esta iniciativa, que este año se integra oficialmente dentro de los actos del Día Internacional del Yoga, ha conseguido el apoyo de la Embajada de la India, hecho que refuerza su dimensión global y su compromiso para difundir esta disciplina ancestral con un enfoque moderno y accesible.

Gabriel Pena, fundador del festival y originario de Seròs (Lleida), ha explicado que el objetivo principal de este acontecimiento es «celebrar la esencia original del yoga como forma de vida, pero utilizando un lenguaje contemporáneo que conecte con todas las generaciones». Esta visión integradora es precisamente lo que diferencia a THE YOGA GALLERY de otros encuentros similares. Además, The Yoga Gallery Lleida Fest también cuenta con el apoyo de la Diputación de Lleida.

Maestros internacionales de yoga se reúnen en la Seu Vella para el The Yoga Gallery

Un cartel internacional de primer nivel

Para esta segunda edición leridana, el festival ha reunido un elenco de maestros y profesores de yoga procedentes de los cinco continentes. Entre las figuras más destacadas encontramos a Gustavo Plaza, experimentado maestro de yoga y orientalismo que trae la sabiduría ancestral desde el Ecuador; y Maria Jiva, directora del centro Jivamukti Lisboa, que destaca por su discurso energético y transformador.

También hay que destacar la presencia de Rebeca Recatero, directora del centro Jivamukti Madrid; Surinder Singh, uno de los mejores maestros de Rikinesh, lugar referente del yoga internacional; y "El Descanso de ti" para practicar la quietud interna con Yoga Nidra y música. En más, el escritor y sacerdote Pablo de Oros aportará su visión espiritual durante una conferencia que se transmitirá en streaming el sábado 21 de junio a las 19h.

El arte como vehículo de expresión espiritual

Una de las características que hace especial este festival es su apuesta decidida por el arte como herramienta complementaria en la práctica del yoga. El espacio artístico de esta edición acogerá dos propuestas que comparten una misma actitud pero que pueden interpretarse de manera independiente.

Por una parte, la instalación "Cresol" del artista balaguerina Maria Montseny, que utiliza el cobre como hilo conductor no sólo de la electricidad sino también de la memoria, invitando al espectador a sumergirse en una experiencia sin separación entre el físico y el espiritual.

Por otra parte, el colectivo Pangea, formado por jóvenes artistas francesas que se conocieron estudiando a la prestigiosa S. Martins School de Londres, presentará "Flags", una colección de diez banderas coloridas creadas con técnicas de patchwork y bordados que adoptan formas simbólicas. Cada bandera lleva un mensaje provocador como "WE ARE THE YOGA GALLERY", "UNION", "MY GUN HAS EN NAME: VULNERABILITY" o "I DARE To DISLIKE", invitando a la expresión vital y a la integración emocional.

Un estreno mundial con sello musical propio

Uno de los momentos culminantes del festival será el estreno mundial de "Meet You There", el himno oficial creado expresamente para THE YOGA GALLERY por la cantautora norteamericana Hayley Reardon. Este acontecimiento, que tendrá lugar el sábado 21 de junio en el Turó de la Seu Vella, será de entrada gratuita para todo el público, reafirmando el carácter inclusivo del festival.

Hay que destacar que THE YOGA GALLERY ya forma parte de una comunidad internacional que ha ido creciendo a lo largo de sus anteriores ediciones (cuatro en Menorca y una en Lleida). Su manifiesto, que se puede visualizar a través del canal de YouTube del festival, se estrenará oficialmente en Lleida durante estos días.

Un impacto más allá de la práctica

Según los organizadores, durante estos tres días el yoga será en Lleida mucho más que una simple práctica física: se transformará en una poderosa herramienta de autoconocimiento personal. En combinación con los talleres creativos y las instalaciones artísticas, el festival aspira a convertirse en un polo de atracción para visitantes de toda la península Ibérica y Europa.

La elección de la monumental Seu Vella como escenario principal no es casual. Este emblemático monumento leridano, con su magia arquitectónica y su energía especial, proporciona el marco perfecto para un acontecimiento que busca trascender las fronteras entre disciplinas y conectar con la esencia más profunda del ser humano.