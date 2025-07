La Generalitat posa en marxa un pla per potenciar la ramaderia extensiva

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La ramaderia extensiva genera aliments sostenibles, saludables i de qualitat i, a més, també aporta múltiples serveis ambientals al conjunt de la societat. Aquesta activitat té un paper clau en la gestió del territori, la conservació de la biodiversitat i l’aprofitament sostenible de l’aigua, i és un agent per a la mitigació del canvi climàtic, una eina per prevenir incendis i mantenir el paisatge. A sobre, des d’un punt de vista social, contribueix a mantenir la gent arrelada al seu territori, afavoreix el reequilibri territorial i genera una economia circular.

Per tot plegat, el Govern de la Generalitat de Catalunya considera prioritària la preservació d’aquest model ramader i treballa amb la voluntat de fer-lo encara més present arreu de Catalunya. Amb aquest objectiu, des del Departament d’Agricultura s’ha posat en marxa aquest estiu el Pla d’acció de la ramaderia extensiva 2025-2028, que inclou 33 mesures i que preveu d’entrada la creació d’un observatori del sector per fer un seguiment continu del sector i de les propostes de millora.

Concretament, les accions del Pla s’estructuren en cinc grans blocs: diagnosi del sector; accions per millorar la producció i la comercialització del producte; polítiques de suport transversals on s’inclouen ajuts i mesures de sostenibilitat i arrelament territorial; mesures per a la gestió de la fauna salvatge, i, finalment, un pla d’acció de formació i assessorament.

Cabres / L’Esquirol, OsonaGeneralitat de Catalunya

“Des de la Generalitat hem estat treballant des del primer minut per fer viable una ramaderia extensiva forta i competitiva. Per això, posem sobre la taula un paquet de mesures per ajudar directament el sector ramader i preservar aquest model d’explotacions petites i mitjanes que ens dona un producte de proximitat que és de gran qualitat”, va explicar el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, durant la presentació del pla.

El Pla proposa establir una estructura basada en equips situats als Serveis Territorials o a les oficines comarcals en un emplaçament per definir als Prepirineus o Pirineus, amb l’objectiu de cobrir de manera eficient les explotacions de ramaderia extensiva d’arreu de Catalunya. També es proposen punts d’atenció i suport tècnic en altres zones estratègiques, i una xarxa de col·laboració amb escoles agràries i centres de recerca i tecnològics per donar suport tècnic als ramaders.

Ajuts i foment de la carn de proximitat

Entre les actuacions orientades a les mesures de suport directe hi ha la revisió i la simplificació dels ajuts per a la ramaderia extensiva perquè siguin més accessibles, la creació d’un pla específic per a la ramaderia extensiva dins el Programa de desenvolupament rural o la priorització de la ramaderia extensiva per a crèdits amb l’Institut Català de Finances. L’objectiu és augmentar i flexibilitzar les ajudes per al sector, així com impulsar mesures que incentivin l’accés a la terra i la millora de les condicions laborals o els plans de relleu generacional amb incentius econòmics i mentoria per a joves que incloguin formació, entre d’altres.

En aquest sentit, i amb l’objectiu de fomentar el consum de carn de proximitat, es preveu fer campanyes i promoure la recuperació, si escau, de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Vedella dels Pirineus, així com la creació de noves IGP, el foment de la producció ecològica o altres distintius de qualitat com les races autòctones xisqueta, ripollesa, cavall pirinenc i bruna.

Vaca bruna dels Pirineus / Capalot, el BerguedàGeneralitat de Catalunya

Mesures de protecció davant llops i ossos

Una de les grans apostes d’aquest Pla passa per les mesures de protecció per a les explotacions ramaderes. En concret, es plantegen ajuts per a sistemes de protecció eficients (tancaments de prats i pastures) per contacte tant amb la fauna cinegètica com amb la fauna salvatge i subvencions per a la instal·lació de tancats nocturns en zones de risc, i també es vol donar suport en la contractació de pastors temporals (escola de pastors) a fi de vigilar ramats a l’estiu. Així mateix, el Departament també proposa la revisió del model de gestió del llop i l’os impulsant una gestió activa en zones amb alta conflictivitat.

El Pla d’acció de la ramaderia extensiva 2025-2028 està alineat amb l’Estratègia alimentària de Catalunya. L’objectiu és articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts pels consumidors.