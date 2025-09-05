Juan José (mecánico) lanza una advertencia sobre el aire acondicionado: "cuidado al parar el motor con él puesto"

Publicado por segre Creado: Actualizado:

En pleno verano de 2025, el uso del aire acondicionado resulta imprescindible durante los trayectos en coche para mantener una temperatura adecuada en el habitáculo y prevenir posibles riesgos al volante. Sin embargo, un mal uso de este sistema puede provocar averías a largo plazo, según advierte un reconocido profesional del sector.

Juan José, mecánico especializado de Talleres Ebenezer, ha compartido recientemente un consejo fundamental para todos los conductores a través de su popular cuenta de TikTok. El experto señala que es fundamental desactivar el aire acondicionado antes de apagar el motor del vehículo, una práctica que muchos conductores desconocen y que podría estar dañando el sistema de refrigeración de su automóvil.

"El coche no entiende cuando se está parando", explica Juan José en su vídeo. Según el mecánico, al apagar el motor con el aire funcionando, el compresor mantiene una inercia y fuerza mientras la correa auxiliar continúa ejerciendo arrastre. Esta situación, aparentemente inofensiva, puede generar daños progresivos en el sistema de refrigeración.

¿Por qué deberías desactivar el aire antes de detener el motor?

La explicación técnica es sencilla: cuando detenemos el coche, el sistema del aire acondicionado debe estar en posición de parada y no en funcionamiento. Si apagamos el vehículo mientras el aire sigue activo, estamos sometiendo al compresor y otros componentes a un estrés innecesario que, con el tiempo, puede derivar en costosas averías.

Esta sencilla precaución de apagar el aire acondicionado unos segundos antes de detener el motor puede prolongar significativamente la vida útil de todo el sistema de climatización, ahorrando importantes gastos de mantenimiento a medio y largo plazo.

Principales averías del sistema de climatización

Entre los problemas más frecuentes que afectan al aire acondicionado de los vehículos destaca la falta de gas refrigerante debido a fugas en el depósito o en las tuberías. También son comunes los fallos en el fusible que proporciona energía al sistema, impidiendo su correcto funcionamiento.

Otro problema habitual son las obstrucciones en los filtros, que dificultan que el aire fluya correctamente hacia el interior del vehículo. Por último, una de las averías más graves afecta directamente al compresor del aire acondicionado. Cuando este componente falla, el gas no puede transformarse en líquido, lo que impide que el aire que circula por los conductos se enfríe adecuadamente.