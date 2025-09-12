Un concert i ball llarg posen el colofó a la Festa Major de Ponts
Nits joves amb versions i DJ, gegants, parc, escacs o espectacles hi posen caliu
Una vintena d’activitats lúdiques, culturals i esportives se citen a Ponts durant quatre dies a la crida de la festa major. Com a pal de paller, la música, amb descàrregues enèrgiques a càrrec de la Proleband o La Cosa Nostra, o DJ com Moncho, Sod3k, Miquel González o Toni Oliver, tots ells artífexs de les nits joves. Se’ls sumen orquestres com Aquarium, posant la banda sonora al ball, o la Cobla Tàrrega, fent el mateix amb les sardanes.
La dansa més nostrada reivindica la cultura popular, com ho fan altres manifestacions, com la trobada de puntaires o la trobada i cercavila gegantera, tot preludiant la missa de festa major. Els clàssics contrasten amb propostes més contemporànies, com l’espectacle de teles acrobàtiques, o un parc destinat als més petits. Acrediten veterania la trobada de plaques de cava i la volada d’aeromodelisme.
Complementaran l’agenda el Un xou de teles acrobàtiques precedirà l’actuació de la Prole Band (imatge) divendres nit. Nits joves amb versions i DJ, gegants, parc, escacs o espectacles hi posen caliu sopar popular, que es convocarà dissabte a la plaça Planell. I les exposicions de variada temàtica. Així, l’ajuntament acollirà Plats bruts i plats nets, de Calvet- Calvillo, mentre que la casa Samarra albergarà Paisatges interiors, de Gemma Damunt.
La programació
La Festa Major de Ponts d'aquest 2025 arriba carregada d'activitats per a tots els gustos i edats. Del dijous 11 al diumenge 14 de setembre, els veïns i visitants podran gaudir d'un programa variat que combina tradicions, cultura, gastronomia i música. Les autoritats locals han preparat un seguit d'esdeveniments que mantenen l'essència festiva característica d'aquesta celebració anual.
El programa s'iniciarà el dijous 11 amb un doble torneig d'escacs i partides ràpides al passeig de Ponts, on també tindrà lloc una trobada de puntaires. El mateix dia s'inaugurarà l'exposició "Plats bruts i plats nets (155)" dels artistes Calvet-Calvillo a la sala d'actes de l'ajuntament. El divendres continuarà amb més propostes culturals, incloent l'exposició "Paisatges interiors" de Gemma Damunt a Casa Samarra, així com activitats infantils i espectacles acrobàtics.
Activitats per als més petits
El divendres 12, a partir de les 17.00 hores, els infants podran gaudir d'un parc infantil ubicat a la plaça Planell. Més tard, a les 19.00 hores, el mateix espai acollirà un espectacle de teles acrobàtiques que promet emocionar tots els assistents amb les seves impressionants acrobàcies aèries.
Nits de música i festa
Les nits joves seran protagonistes tant divendres com dissabte. La primera nit, a partir de les 00.30 hores, la sala 1 d'octubre acollirà La Prole Band, seguida de les actuacions de Moncho i Sold3K. El dissabte, la festa continuarà amb La Cosa Nostra i els DJ Miquel González i DJ Toni Oliver. L'entrada per a cadascuna d'aquestes nits tindrà un preu de 3 euros.
Tradicions i cultura popular
El dissabte 13 destaca per la tradicional trobada de gegants que començarà a les 17.00 hores amb la plantada al pati de l'església, seguida d'una cercavila pels carrers del poble. La jornada culminarà amb el sopar popular de festa major a la plaça Planell a les 21.30 hores, un dels moments més esperats per la comunitat local.
El diumenge, colofó festiu
El darrer dia de celebracions, el diumenge 14, s'iniciarà amb la XX trobada de plaques de cava al passeig de Ponts i una volada d'aeromodelisme a la pista de Famides. A migdia tindrà lloc la solemne missa de festa major cantada per la coral Pontsicana, seguida d'una ballada de sardanes amb la Cobla Tàrrega. La festa culminarà amb el concert i ball de tarda a càrrec de l'orquestra Aquarium, amb un preu d'entrada de 3 euros.
Una oportunitat per fer poble
Alcalde de Ponts
Benvolguts veïns i veïnes de Ponts:
Un any més, arriba la Festa Major, un moment molt esperat on els carrers del nostre poble s’omplen de vida, d’alegria i de retrobaments. És temps de celebrar, de gaudir en comunitat i de fer valdre tot allò que ens fa sentir orgullosos de ser pontsicans. La Festa Major és molt més que un conjunt d’activitats: és una expressió viva de la nostra identitat, de les nostres tradicions i del sentiment de pertinença. Cadascú hi aporta la seva empremta –sigui organitzant, participant o simplement compartint una estona– i entre tots fem possible una festa que ens representa i ens uneix.
Vull aprofitar aquestes línies per agrair de tot cor la dedicació de les entitats, associacions, voluntaris i treballadors municipals que fan possible aquest esdeveniment. Sense el vostre esforç i compromís, la Festa Major no seria el que és. Us animo a sortir al carrer, a participar en els actes, a viure la festa amb intensitat i respecte. Que aquests dies siguin una oportunitat per fer poble, per enfortir vincles i per continuar fent de Ponts un lloc viu, acollidor i amb mirada de futur.
Bona Festa Major a tothom!