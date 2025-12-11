La seguridad primero

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

En el contexto de cambio climático actual, “cada vez ambientes más secos y más cálidos. Hay un riesgo creciente de incendio” y, si ocurre en terrenos forestales, el peligro se agrava porque el aviso suele tardar más, en palabras de Josep Vilalta, subinspector del cuerpo de Agentes Rurales. Este es el escenario en el cual se cumplen diez años del convenio entre la compañía Endesa y los Agentes Rurales para la prevención de incendios forestales (2015), que ha contribuido a limitar el número y la gravedad del fuego, reconoce al subinspector.

La colaboración se pone en práctica cada año en numerosos trabajos de prevención y a través del plan Alfa, que los Rurales actualizan diariamente y se activa cuando el mapa del riesgo de incendios de la conselleria de Agricultura lo aconseja, teniendo en cuenta factores como “la temperatura, la humedad, el viento, el histórico de incendios o el estado de la vegetación”. La situación es tal que en el 2024 el plan Alfa estuvo activo hasta 150 de los 365 días del año en una u otra comarca.

Desde junio, opera por municipios. En aquel momento, si el riesgo es de grado 2 o más (sobre 4) se desactiva la reconexión automática de las líneas por término medio y alta tensión.

Endesa y Rurales revisan la línea si hay una incidencia para constatar que no hay riesgos y, una vez aislada, el Centro de Control de Distribución reconecta la línea de forma telemática. “Eso puede implicar pequeños cortes de suministro en los municipios afectados, pero la seguridad aumenta”, añade Vilalta.

La colaboración con los Rurales se amplía con la limpieza y poda de árboles y brossa de los espacios por donde pasan las líneas eléctricas, una operación ingente teniendo en cuenta que el setenta por ciento de las infraestructuras de Endesa pasa por zonas forestales.

La compañía facilita en los agentes la ubicación de sus brigadas y cada año, antes del 15 de junio, revisa las líneas en los Perímetros de Protección Prioritaria con drones, vuelos y cámaras termográficas.

“El plan Alfa nació en Lleida incluso antes del convenio”



“El plan Alfa nació en Lleida años antes que hubiera un convenio”, explica José Moreno, director de la Red de Distribución de Endesa en Lleida. “Funcionó durante mucho tiempo de forma natural: en verano, anulábamos las reconexiones en la red porque había mucha actividad en el campo en el lugar donde están las líneas. Después se extendió a Cataluña”, y se protocolizó negro sobre blanco, señala Moreno, a la vez que defiende que lo que por una parte puede implicar molestias para el usuario, de la otra supone más seguridad.

Recuerda que la preservación del medio rural es un objetivo compartido y la operativa de la empresa se adapta diariamente al mapa de peligro de incendios. En cuanto a los trabajos de prevención, la compañía ha destinado este año hasta 5 millones de euros a Lleida, un 24% más que el año pasado, mides como por ejemplo el uso de drones, de cámaras termográficas o brigadas de poda para incrementar la protección del entorno. Un 53% de los 100.101 kilómetros de líneas eléctricas de Endesa en Cataluña son aéreas.