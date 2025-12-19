Coca-cola, conectada al territorio de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Si hay una marca conocida universalmente es Coca-Cola. Su sabor ha cautivado generaciones y generaciones de personas en los cinco continentes. A pesar de la proyección global de la marca, el producto que nos llega se elabora en nuestro país por parte de una empresa de origen local: Coca-Cola Europacific Partners. De Cataluña surgió en 1953 la primera botella producida en España. Y hoy en día sigue siendo una bebida hecha aquí, por y para la gente de aquí. Y que llega a todos y cada uno de los rincones del territorio gracias a bares, grandes superficies de alimentación o pequeños comercios, entre otros.

En Lleida, lo canalizan firmas como Codiven, una empresa familiar pionera en la actividad del vending en las comarcas de Poniente. Al frente se sitúan Pere Codina y su hijo Pere Ramon Codina, que comparten un talante emprendedor. Pere Codina evoca el inicio de las operaciones de Coca-Cola en el territorio. “Yo trabajaba como viajante y nos comentaban que llegaba desde América a Barcelona una fórmula condensada de refresco, así que se vio una oportunidad de negocio”. De la mano de la actual Coca-Cola Europacific Partners, pronto conquistó terreno. Lo ilustran anécdotas como que en la década de los 70, en un enclave tan emblemático como las Balsas de Alpicat, “nos visitaban cada semana 45 autocares, lo que implicaba un consumo de unas 50 o 60 cajas semanales”.

Sin embargo, en el ámbito del vending se iniciaron en 1992, tal como explica Pere Ramon. Junto con otro socio fundaron un negocio, “inicialmente centrado en el café, ya que nos dejaba más margen. Diferentes circunstancias, no obstante, plantearon la necesidad de ampliar el stock a otras bebidas. Así que decidieron hablar con Coca-Cola para incorporar el producto. Contactaron con la distribuidora en Lleida y llegamos a un acuerdo para que nos cedieran máquinas pagando un alquiler a cambio de que realizaran un consumo determinado”, que rápidamente se superó. Hoy en día Codiven dispone globalmente de un millar de máquinas, ubicadas en empresas, hospitales o centros comerciales de Lleida y su área de influencia, como Agramunt, Tàrrega, Mollerussa, Fraga y Binéfar. Si bien el agua supone el 70 u 80% de las ventas, en refrescos, “Coca-Cola es la reina indiscutible”, coinciden. De hecho, hoy en día distribuyen una media de dos palés a la semana, lo que equivale a casi 4.800 latas.

Ambos ponen el acento en la buena relación y la fidelidad mantenida con la distribuidora, a pesar del paso de diversos responsables a lo largo de los años. Tampoco han faltado las colaboraciones en eventos de ámbito local como ferias, “yendo juntos de la mano”, señala Pere Codina.

Todo ello refleja la importancia del trato personal y directo para optimizar la gestión.

Un motor clave para la economía en Cataluña

Por cada euro gastado en refrescos de Coca-Cola, 76 céntimos revertieron en la economía local. Un dato lo suficientemente revelador del impacto de la marca en el territorio. De hecho, se calcula que en 2024 generó 1.003 millones de euros de valor añadido a la economía catalana, equivalente al 0,33% del PIB regional, según revela el estudio de impacto socioeconómico elaborado por Steward Redqueen.

El informe aporta otros datos relevantes, como que emplea a 15.660 personas, de modo que por cada puesto de trabajo directo se generan 19 indirectos. Gracias a la capilaridad del sistema de distribución, sus productos llegan a más de 45.000 puntos de venta de Cataluña. Además, impulsa iniciativas para reducir la huella de carbono en bares y restaurantes como Hostelería#PorElClima, que en Lleida contabiliza 371 establecimientos adheridos a cierre de 2024.