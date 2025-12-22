La Fundación Endesa convoca la séptima edición de los premios +50Emprende para iniciativas empresariales de profesionales mayores de 50 años

Publicado por ofert per endesa Creado: Actualizado:

Sergi García-Alsina, Barcelona, 51 años, tiene concedida la patente europea de una exoestructura que mejora la comodidad de las botas de esquí. Eduardo Ferrer, Barcelona, 64 años, fundó una startup aeroespacial enfocada en el desarrollo de telescopios orbitales ultraligeros para pequeños satélites. Delphine Hatsadourian, 53 años, de origen francés y residente en Barcelona, a través de la Inteligencia Artificial, ideó un dispositivo para que los turistas de los hoteles ahorren agua de forma natural. También recoge los resultados. Tienen en común ser emprendedores y tener más de 50 años.

Es el llamado talento sénior, que la compañía Endesa decidió impulsar hace unos años al constatar que la madurez y la iniciativa empresarial maridan de forma cada vez más brillante. Se trata de “poner en valor toda la capacidad de emprendimiento y la experiencia” de un colectivo del mercado laboral que por distintos motivos ha quedado temporalmente al margen de la contratación, señala Antoni Mena, responsable de Proyectos de la Fundación Endesa. Las comarcas de Lleida tienen, con datos del pasado mes de noviembre, 6.766 trabajadores en situación de paro de más de 50 años, lo que representa un 43% sobre el total de parados. En el conjunto del Estado, alrededor de 800.000 personas de más de 50 años están en el paro, un 30% del total.

Por ello, en Lleida este sector es especialmente sensible a convocatorias como +50Emprende, unos premios que alcanzan este año la séptima edición y que buscan impulsar y acompañar proyectos liderados por emprendedores sénior. Para la compañía, se trata de actuar como “palanca de proyectos empresariales de primera categoría puestos en marcha por personas que la sociedad, en muchos casos, tiende a discriminar por razones de edad”. A lo largo de las seis convocatorias anteriores, la Fundación Endesa ha constatado el alto nivel de los proyectos candidatos, “su valor y su fortaleza”.

El año pasado, por ejemplo, mostraron la gran capacidad de “reinvención de sus protagonistas y el notable desarrollo de sus capacidades emprendedoras”. +50Emprende consta de dos categorías (ordinaria y la llamada verde, vinculada a la transición energética) con tres premios cada una de 10.000, 5.000 y 1.500 euros. Les acompañan premios en especie: formación, acompañamiento y desarrollo

“Este colectivo es creativo y conoce bien la tecnología”

Antoni Mena, responsable de Proyectos de la Fundación Endesa, asegura que después de seis ediciones de los premios +50Emprende han constatado que los emprendedores sénior tienen mucha creatividad y un elevado conocimiento de la tecnología, al contrario de lo que cabría pensar. “Son proyectos muy vinculados a la tecnología, muy trabajados”, como muestran los ejemplos citados en el texto central (llamados Neuboots; Slimopspace y Swifton, respectivamente). Estos tres llevan firma catalana, pero hay más. Por ejemplo, “una app dedicada a que las empresas se adapten a los certificados ISO” de calidad. Esto sirve para “romper mitos” sobre su preparación, señala.

Los premios pretenden que los autores tengan en sus proyectos empresariales “un plan A como emprendedores” y regresen al mercado laboral. Mena señala que los premios van dirigidos a profesionales en situación de paro. El colectivo de mayores de 50 años representa el 43% del total en Lleida y preocupan los de larga duración, con lo que cualquier oportunidad para regresar al trabajo es bienvenida. En este caso, “lo que nos hemos encontrado en estas seis primeras ediciones es que los candidatos tienen muchas ganas de aportar su experiencia a un proyecto propio”. Son decenas los proyectos que optan cada año a los premios +50Emprende y en ellos “hemos detectado un factor común. Tanto si ganan como si no, presentarse les da un empuje” para defender su iniciativa.

Cerca de 2.000 emprendedores han presentado 1.100 proyectos

Unos 1.800 emprendedores han presentado hasta 1.100 proyectos a los premios +50Emprende, que este año llegan a la séptima edición. En esta ocasión, son 150 los proyectos candidatos, de los que se seleccionarán diez cuyos autores asistirán a la gala de entrega en febrero en Madrid. Los candidatos pueden presentar sus iniciativas hasta el 16 de enero. La convocatoria está dotada con 33.000 euros en premios, más de 20.000 euros en asesoramiento empresarial y formación en emprendeduría.

Los premios van dirigidos a profesionales sénior, mayores de 50 años, con ideas o proyectos emprendedores, que podrán participar rellenando el formulario disponible en la página web (50emprende. es/sextaedicion) y enviando un vídeo de una duración máxima de tres minutos en los que deberá indicar el nombre, la edad y la ciudad de residencia y explicar en qué consiste el proyecto y por qué decidió emprender.

Para dar a conocer los premios de Fundación Endesa, la organización ha llevado a cabo una nueva gira por distintas capitales del Estado que ha servido también como apoyo a los candidatos para orientarles a la hora de preparar el vídeo de presentación. La séptima edición de los premios lleva como lema #InteligenciaNatural. En paralelo a los premios, la Fundación Endesa lleva a cabo un proyecto llamado Savia, en colaboración con la Fundación Máshumano, que impulsa la ocupabilidad de los mayores de 50 años.