Regresa la moda de las pestañas postizas

Las fechas especiales del año suelen venir acompañadas de más eventos y ocasiones en las que cuidamos mucho más nuestra imagen. A los maquillajes más festivos se unen las pestañas postizas, un elemento muy favorecedor y fácil de usar.

Elección de las pestañas postizas adecuadas

Elegir bien las pestañas postizas marca la diferencia. No todos los modelos se adaptan igual a todos los ojos ni al nivel de experiencia de cada persona. Para quienes se inician, lo más recomendable son las pestañas postizas naturales, con una banda fina y flexible y un volumen moderado. Este tipo de pestañas se integran mejor con las propias y resultan más fáciles de colocar.

Si se tiene algo más de práctica, se puede optar por modelos más densos o con mayor longitud, siempre teniendo en cuenta la forma del ojo y el efecto que se quiere conseguir. Las pestañas postizas pelo a pelo son una excelente opción para quienes buscan un resultado más personalizado, ya que permiten aplicar solo las que sean necesarias en zonas concretas, logrando un efecto progresivo y muy natural.

En comercios especializados como Primor es posible encontrar una amplia variedad de estilos, desde pestañas discretas para el día a día hasta opciones más llamativas para ocasiones especiales, lo que facilita adaptar la elección a cada necesidad.

Cómo poner las pestañas postizas paso a paso

La colocación suele ser la parte que genera más dudas, pero siguiendo algunos pasos básicos se puede conseguir un buen resultado. Antes de aplicar las pestañas postizas, conviene medirlas sobre el ojo y recortar ligeramente el extremo exterior si sobresalen. Esto ayuda a que se ajusten mejor y resulten más cómodas.

En el caso de las pestañas con pegamento, es importante utilizar un adhesivo específico para ojos y aplicar una capa fina. Tras colocar el pegamento, se recomienda esperar unos segundos para que adquiera una textura más pegajosa y facilite la fijación. Lo ideal es empezar colocando el centro de la pestaña y después ajustar ambos extremos con cuidado.

Las pestañas magnéticas son otra alternativa cada vez más popular, ya que no requieren pegamento y suelen ser más fáciles de retirar. En cualquier caso, aplicar previamente una ligera capa de máscara o delineador ayuda a integrar las pestañas artificiales con las naturales y a disimular la banda.

Cómo retirar las pestañas postizas correctamente

La retirada es una fase clave para no dañar las pestañas naturales o provocar irritaciones en el ojo. Nunca se deben arrancar las pestañas postizas en seco. Lo más recomendable es humedecer bien la zona con un desmaquillante específico para ojos y dejar actuar unos segundos.

A continuación, se deben despegar suavemente desde el extremo exterior hacia el interior, sin tirones. En el caso de las pestañas postizas pelo a pelo, el proceso debe hacerse con especial cuidado, retirando una a una si es necesario. Una vez retiradas, conviene limpiar tanto el párpado como las pestañas reutilizables para eliminar restos de pegamento y alargar su vida útil.

Si se siguen estos consejos, las pestañas postizas pueden convertirse en un aliado habitual para realzar la mirada. Para descubrir distintos modelos y formatos, se puede consultar la selección de pestañas postizas disponible en Primor, pensada para adaptarse a diferentes estilos y niveles de experiencia.