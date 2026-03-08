Esneca sigue apostando por el liderazgo femenino

Publicado por patrocinado Creado: Actualizado:

Grupo Esneca Formación demuestra que se puede pasar a la acción incluso en un contexto en el que la igualdad de género a menudo se queda en palabras. Con una plantilla integrada en un 86% por mujeres, la institución educativa no sólo apuesta por la paridad numérica, sino por un liderazgo femenino real y visible en los principales espacios de decisión. La presencia de la mujer en Esneca es transversal y estratégica. Áreas clave para el funcionamiento del grupo, como la Coordinación Académica, Finanzas, Marketing, Operaciones y el departamento Comercial, están lideradas por mujeres con una trayectoria consolidada. Esta realidad, destacan desde la institución, responde a una cultura empresarial que sitúa el talento y la profesionalidad por encima de cualquier etiqueta.

“Más allá de las cifras, lo que nos hace fuertes es la coherencia. Estamos aquí para liderar con el ejemplo y garantizar que cada persona de nuestro equipo encuentre un espacio de crecimiento real y equitativo, independientemente de su género”, afirma Sara Giné, responsable de comunicación del grupo.

Compromiso social con la comunidad

El compromiso de Esneca con la igualdad no se queda en la oficina. La institución impulsa sus valores a través del patrocinio del Club Patín Esneca Fraga, un referente en el hockey patines femenino que representa el esfuerzo y la constancia de sus deportistas, pero también los valores de la institución académica. Además, uno de los pilares más humanos de su acción social es la colaboración con la Asociación MUM (Mujeres Unidas contra el Maltrato). Esneca destina el 0,7% de su facturación a proyectos de impacto social, como el desarrollo de una ecoaldea destinada a proteger a mujeres víctimas de violencia. La escuela también actúa como puente hacia nuevas oportunidades, ofreciendo formación altruista a las mujeres de la asociación. De esta manera, les proporciona herramientas académicas que favorecen su empleabilidad, reducen el riesgo de exclusión social y dan apoyo a su proceso de reinserción laboral.

Políticas activas para un impacto real

Ejercer un apoyo real va más allá de declaraciones institucionales y compromisos formales. Aplicar políticas activas supone detectar áreas de mejora e implementar medidas concretas y sostenidas que impacten directamente en la estructura de la organización. Desde Grupo Esneca Formación destacan que el compromiso con la igualdad implica acciones tangibles como la adaptación de la jornada laboral para madres, una cultura interna centrada en promover el talento y una evaluación objetiva del rendimiento.

“Somos conscientes de que todavía queda camino por recorrer, y que no se trata de hacerlo muy perfecto, sino que de hacerlo de verdad y mantener un compromiso constante”, afirma Montse Pere, subdirectora de la Escuela. Este 8 de marzo, Esneca reafirma su compromiso como agente activo del cambio, promoviendo un entorno donde el éxito se mida por la capacidad y dedicación de las personas, sin importar su género.