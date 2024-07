Es lloguen rajoles

Creado: Actualizado:

Diuen que el lloguer està pels núvols, però no és així. Cada cop veig més rajoles on no es paren de construir fileres de xalets i xalets. Urbanitzacions infinites amb milers de microbis, bacteris, gèrmens convivint en una gran comunió feliçment terrenal. Aquí acabarem tots: vivint amb el cos a terra. Recordin: els microzous són l’avantguarda de l’habitatge.

Ja ho veuen cavallers i cavalleres: el preu mitjà d’un lloguer d’un pis, d’un estatge, d’un tuguri, d’un forat a Catalunya és de 868,85 euros. Un 6,9% més que el 2023. Si trossegem el país: a les comarques de Girona la mitjana és de 668,46 euros; a les de Tarragona, de 588,25. En ambdós casos un 4,6% major. I a la Terra Ferma també tot es desferma: 502,9 euros, un 6,8% per sobre de l’any passat. Per cert, a Barcelona ciutat, al cap i taüt, la cosa ja està a 1.193,41 euros (un 9,7% superior). Arribats aquí tornem a demanar l’opinió qualificada, real, sobre terreny, als nostres conveïns i experts: els microorganismes. Bé, dir-vos, que es veu clarament que hem passat de viure a un pis a viure a una habitació. A Barcelona ja les lloguen de mitjana per 631 euros mensuals. Però, encara hi ha més de més: el lloguer de sofàs o tot tipus de coses que recorden una caixa mortuòria. La cosa ja va per a aquests seients amb respatllers i braços a uns 200-250 euros al mes a la capital. Per tant, la tercera fase és aquesta: acabarem vivint a rajoles. Preparem-nos pel pa anunciat de cada dia: “Es lloga matalàs d’un micròmetre a una rajola del quadrant nord-est del sector 458 de la Federació de Rajoles dins de la Confederació de Terres fets de ceràmica no fornejada. Es tracta d’una ciutat rajola amb un veïnat popular de més de tres mil cinc-cents éssers d’organismes heterogenis. Moltes possibilitats. Airejat. Cèntric.” Tot quadra.

No els sentiu, però els amics patògens criden, xisclen, s’esgargamellen. Avisen: aneu a arreglar cabanes, coberts, bordes, barraques, casetes de mal endreços, estands, aparadors, parades, capses de sabates, caixes de mistos, gàbies de hàmster.. Si voleu viure ressusciteu els cadàvers, els difunts, els morts de pedra, totxos, fusta, palla.. Ens hem convertit en el país dels tres porquets. I el llop ho arrasa tot bufant amb un llançaflames.