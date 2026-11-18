La vaga era aquí
Un dia el país va ser elèctric. El light side guanya la batalla al dark side: la nit deixa d’existir. Déu és una bombeta. Els fidels s’agenollen davant el raig de llum: la presa, aleshores, més alta d’Europa. Central hidroelèctrica: check point entre un món antic i un món modern. Camarasa era l’interruptor. Des d’un petit poble de tres-cents habitants es donarà llum a la gran Barcelona. Camarasa era conegut com “El Dorado”. I ja només faltava la pólvora de neó: la vaga de la Canadenca.
Bum! Us han mentit. I us continuen enganyant, estafant, ensarronant. Aquí comença la llum elèctrica i la dels drets humans. Aquí comença la vaga de la Canadenca (com es coneixia popularment l’empresa Barcelona Traction, Light and Power Company, limited): no pas a Lleida, ni a Barcelona, com encara us ho expliquen el 2026 els venedors d’estores ideològiques robades, com us ho repeteixen els lloros analfabets. No, no i no.
Desembre de 1918. Aquí els obrers demanen drets, demanen futur, demanen llum. I de l’espurna de Camarasa en surten per tot Catalunya l’electricitat de la jornada de vuit hores. I augments de sou. I millores laborals. I la readmissió dels vaguistes. I la llibertat dels empresonats. De Camarasa a Catalunya. Dels vaguistes de Camarasa a la CNT catalana liderada pel lleidatà Salvador Seguí. La llum dels drets socials i nacionals és la mateixa per aquell anarquisme de bombeta genètica. Ja ho va dir Seguí i per això també el van assassinar: “En canvi nosaltres, els treballadors, com sigui que amb una Catalunya independent no hi perdríem res, ans al contrari, hi guanyaríem molt. La independència de la nostra terra no ens fa por.” I a Camarasa hi ha una llumeta humana.
Cal recordar-ho ara. Quan els mentiders criden esgargamellant-se per tornar a robar-nos: les classes populars, els treballadors, els obrers, els mossos, les noies que venien a servir, les cuineres… Quan rapinyen que s’ho han inventat ells. Que van venir de fora. Que aquí no existia ningú. Que només eren a Barcelona. Que, que, que… Res. Nosaltres ja hi érem. Ho sentim. Deveu molt. Primer doneu gràcies, ignorants, que teniu llum gràcies a persones que van suar per les llibertats i pel futur. Tots els pobles de Catalunya i tots els catalans que sempre han existit són la lluita d’aquest país entre la llum i la foscor. De res.