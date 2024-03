El ramadà a Lleida

Creado: Actualizado:

Entre les manifestacions religioses que van començar a aparèixer a Lleida durant les últimes dècades es troba la celebració del ramadà per part del col·lectiu musulmà. El ramadà és el novè mes del calendari islàmic, el quart pilar de l’islam, el mes de contenció i dejú, i sagrat per a tots els musulmans del món.

Quan arriba el ramadà, totes les persones de creença musulmana han de complir l’obligació de fer el dejuni des de l’alba fins a la posta del sol durant 29 o 30 dies, segons l’aparició de la lluna. Així, es queda totalment prohibit menjar, beure, fumar o tenir relacions sexuals durant el dia. En aquest sentit, cal preguntar: per què es fa el ramadà i quins són els seus propòsits?

El ramadà es fa per tres objectius importants: primer és una dieta i una operació saludable. Normalment, es menja de tot durant tot l’any, però durant aquest mes es menja poc, i com que la persona en dejuni fa moltes hores que està en dejú, el seu cos elimina tot tipus de greixos, les cèl·lules canceroses moren i, per tant, és un enfortiment de salut i un descans i una purificació del cos. En segon lloc, és una prova per als rics per empatitzar amb els pobres i ajudar-los econòmicament i moralment. En tercer lloc, és una educació i autocontrol per les persones, especialment quan passen gana i set i no poden ni menjar ni beure fins que arribi el moment de trencar el dejuni. Això vol dir que és una oportunitat per aprendre una sèrie de valors com la paciència, l’honestedat, el respecte, el perdó, el tractament adequat als altres, etc., i una ocasió per evitar coses dolentes com robar, mentir o parlar malament de la gent. A finals d’aquest mes, el col·lectiu musulmà de Lleida organitza una festa petita que es diu Id al-Fitr. Comença al matí amb pregàries conjuntes en diferents llocs de la ciutat i continua amb les felicitacions i visites mútues entre les famílies i amics.

Evidentment, la celebració del ramadà a Lleida per part dels musulmans constitueix una oportunitat per a l’adoració de Déu (Al·là) i la demanda de perdó pels errors comesos durant tot l’any, i serveix d’exemple per a les persones, perquè intentin millorar els seus comportaments i enforteixin les seves relacions dins d’una societat plena de diversitat religiosa, de pau, d’amistat, d’ajuda mútua i de benestar social.