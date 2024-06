L’ingrés al Santa Maria

Creado: Actualizado:

Quan el pacient malalt rep la trucada de l’hospital per ser ingressat i operat, és lògic que comenci a preocupar-se per les condicions de la intervenció i el tracte dels professionals durant el període de la seva estada a l’hospital, el temps postoperatori i el seguiment. Veritablement, quan es tracta de l’hospital Santa Maria de Lleida, totes les preocupacions del pacient desapareixen per diferents raons. Primer, pels somriures i les paraules boniques de recepció per part de les infermeres i els infermers des del moment de l’arribada i l’entrada a la sala d’espera o a la sala de primeres preparacions fins a passar a la sala de la intervenció. En segon lloc, la seva relaxació i tranquil·litat augmenten quan el pacient es trasllada a la sala de cirurgia i es troba davant tot l’equip de la intervenció que compleix el seu rol amb professionalitat. Així, el pacient, una vegada acabada la intervenció, torna a la seva habitació on es queda en supervisió fins al dia de l’alta. En tercer lloc, el tracte és fenomenal durant el temps postoperatori i el pacient està en bones mans i sota supervisió contínua dels metges i dels infermers i infermeres que es presenten immediatament a la seva habitació en cas d’alguna necessitat o urgència i que estan disposats/des a cobrir totes les seves necessitats en qualsevol moment. El més agradable és el respecte del desig del pacient en relació amb el menú que vol (que pot ser sense porc, amb porc o vegetal) i la neteja de l’habitació i de la roba dels matalassos que es canvia a temps i immediatament en cas d’una urgència. En quart lloc, també és bonica la creació de noves amistats entre els pacients i els seus familiars que intercanvien experiències i coneixements en relació amb els tipus de malalties o intervencions pròpies o d’altres que van tenir membres de la seva família o amics.Finalment, partint de la meva experiència, cal donar les gràcies a tots els professionals del Servei Català de Salut de Lleida i de tot l’estat espanyol que es considera un dels millors serveis del món. És lògic que tota la població tingui dret a gaudir d’aquest servei i ha d’estar orgullosa de tenir-lo a la seva disposició d’una manera totalment gratuïta, a diferència de la manera com ho tenen alguns països europeus.