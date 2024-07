Creado: Actualizado:

Molta gent pensa que només les persones migrades són qui s’emporten les ajudes socials. Però en la realitat, hi ha un percentatge molt baix d’aquestes persones que s’emporten aquestes ajudes.Malauradament, avui dia corren tòpics com aquests: “Els immigrants copen els ajuts socials”, “tenen prioritat a l’hora d’accedir a prestacions” o “venen a casa nostra per beneficiar-se del nostre sistema garantista.” Tot això es pot desmuntar amb dades i testimonis.Llavors, segons les dades del 2017 del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, el 83,4% dels usuaris dels serveis socials van ser persones de nacionalitat espanyola, i només el 6% del total d’usuaris van ser persones d’origen immigrant. També, la condició de ser estranger en cap cas suposa un avantatge i un privilegi i, per tant, no existeix cap mena d’ajuda social dirigida a persones estrangeres pel fet de ser-ho i de les quals puguin quedar excloses els ciutadans espanyols. Així, cada tipus d’ajuda social té uns requisits particulars i s’atorguen en funció de la situació socioeconòmica de cada persona o de cada família, independentment de la seva nacionalitat o origen. També, segons les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la gran majoria de beques de menjador que es donen a Catalunya són per a fills i filles de famílies autòctones. En aquest cas, 7 de cada 10 beques són per a menors de pares i mares amb nacionalitat espanyola. A més a més, segons altres estudis, les persones d’origen immigrant passen a formar part de les capes més pobres de la societat. Així, el 52% de la població estrangera està en risc de pobresa o exclusió social, la qual cosa provoca que estigui entre els beneficiaris d’algunes prestacions socials. Malgrat això, els nascuts a l’estranger només constitueixen el 21% dels beneficiaris de la renda garantida de ciutadania; el 15,4% dels destinataris de l’habitatge públic; el 15,1% dels usuaris dels serveis socials, i el 9,7% dels beneficiaris de prestacions per desocupació. En definitiva, hi ha un munt de dades que permeten desmentir aquesta suposada “preferència” de les prestacions socials per part de les persones migrades. Així, si comparem les despeses que representen aquestes persones d’origen migrant, es constata que aporten més del que reben.