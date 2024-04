Creado: Actualizado:

“Los andaluces levantamos Catalunya.” Segur que vostès ho han sentit algun cop. He escrit “andaluces”, però podria haver dit altres variants (aragonesos, extremenys, etc.), és clar. Sempre m’ha sorprès aquest raonament perquè mai li he sentit dir a un marroquí, un xinès o un romanès, com tampoc li he sentit dir a cap espanyol “nosotros levantamos Alemania”. Per què quan algú es refereix en aquests termes a Catalunya acostuma a ser espanyol? La resposta ens la donen Michael Billig i el seu concepte del “nacionalisme banal”, ja que aquesta cosa d’aixecar Catalunya respon a forma de nacionalisme que, darrerament, ha mutat en un altre concepte curiós, el xarneguisme, associat sovint a obrerisme, entorn castellanoparlant i vida de barri a redós de les grans ciutats catalanes.

Catalunya és l’única terra del món que s’ha aixecat amb mà d’obra forana? Aquest aixecatalunyisme i xarneguisme no són cap altra cosa que formes d’alienació i desnaturalització de la nostra realitat nacional i de reafirmació de la identitat espanyola. Qui fa servir aquests discursos no s’adona –o sí– que hissa una bandera tronada, perquè això d’aixecar Catalunya té un context en què no falta un aixecament militar que va anar acompanyat de molts aixecaments de braços per saludar. Hi subjau la mateixa dilució d’allò català que buscava el franquisme que, de forma calculada i metòdica, va impulsar amb idèntic objectiu una gran onada migratòria cap a Catalunya per esvair el sentiment nacional d’un territori que podia ocasionar problemes. Una onada, per cert, en què hi ha els meus orígens familiars. Ho dic per aquells que sempre corren a recordar-me els cognoms, sense adonar-se que estan apel·lant a l’argument de l’etnicisme i l’ADN. I et pengen la llufa de traïdor als orígens dels teus i a la mare pàtria.

I després cal que ens fem una sèrie de preguntes adjacents. Parlar català és de burgesos? Abans de l’esmentada onada immigratòria no existia classe obrera a Catalunya? És que no hi havia minyones i manobres de Balaguer, Vic o la Seu d’Urgell catalanoparlants? Quina llengua es parlava a l’Hospitalet o Cornellà abans de l’arribada dels immigrants espanyols? I la més escaient: heu sentit mai un català afirmar “nosaltres hem aixecat Espanya”? Jo no i, creieu-me, tenim arguments per dir-ho.