Tensun Tesla
Estàs cofoi, satisfet, perquè has fet una d’aquelles coses que es fan pocs cops a la vida. La decisió l’has rumiada i l’has pres, dius, de manera apolítica, que és el terreny on millor et mous. Després d’hores scroll a Instagram, de vídeos sense fi penjats a YouTube per un colombià plom, i d’accedir a fòrums on has llegit persones el cervell de les quals manté una relació curiosa entre coneixements tecnològics i actituds feixistes, ja formes part de la gran família Tesla i ets una mena de cunyat putatiu d’Elon Musk.
Fixa’t, tens l’ego embotifarrat perquè li has comprat un cotxe a un home que va fumar-se un canut en un pòdcast i la NASA va reganyar-lo. La gent et mira de reüll i has de donar moltes explicacions sobre la bateria del teu buga amb zero emissions, que s’ha fabricat després de moure tones i tones de terra per extreure el liti, níquel, cobalt i l’alumini dels collons. L’Elon, que és com tu l’anomenes perquè li has comprat un cotxe, va muntar un pollastre notable quan allò del cop d’estat a Bolívia, un país amb importants reserves de liti, perquè va dir que ell i els seus fotien cops d’estat allà on els sortia de la pebrotera. I t’importa poc, diguem-ho clar, que un equip d’advocats li supervisés les piulades després de fer que les accions de Tesla pugessin de manera il·legal; o que li posés els noms d’X AE A-XII i Techno Mechanicus als fills, perquè al cap i a la fi són seus i aquí tots som liberals.
Tens un Tesla i ja estàs fart que et preguntin pels 300 milions de dòlars invertits en la campanya de Trump, perquè no està clar que els teus calés hagin anat cap allà. A veure si l’Elon no podrà posar l’argent allà on vulgui i què és això de tanta ètica i tanta bagatel·la. Tant t’és si el naranjito yankee ens voldria tenir en règim d’esclavitud, que sigui antivacunes o negui el canvi climàtic, tu solament t’has comprat un cotxe. I no és culpa teva que l’Elon, des de dins de l’administració Trump, hagi volgut retallar programes contra la SIDA, iniciatives mediambientals, d’inclusió i de cooperació exterior amb països amb problemes de desenvolupament, a banda d’acomiadar milers de treballadors públics. Tu només t’has comprat un cotxe i quan toques el clàxon sona La Cucaracha, un gest que serà la cosa políticament més radical que hauràs fet en tota la vida.