Premi per a Filmin
El mallorquí Jaume Ripoll és cofundador de Filmin, la plataforma d’streaming de referència per als amants del cinema a l’Estat espanyol, amb seu a Barcelona. Dels tres fundadors, Juan Carlos Tous és català. No en soc subscriptor, però les referències que m’arribaven sobre la seva política amb la llengua catalana eren bones. Per exemple, el 2017 van crear FilminCat, la primera plataforma de distribució de cinema i sèries de televisió íntegrament en català.
Tanmateix, aquesta bona feina per guanyar-se la nostra parròquia l’han llençat per la borda amb l’emissió del documental Ícaro: la semana en llamas (2022), que narra els fets d’octubre del 2019 a Catalunya, posteriors a la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes. Però ho fa, i aquí està el problema, des de l’òptica dels policies espanyols que van venir a atonyinar els que protestaven. S’ho poden vostès imaginar: apologia i blanqueig de la violència policial.
Aquesta setmana la bola s’ha fet grossa, molts catalans han cancel·lat les subscripcions a la plataforma i, fins i tot, la seu de l’empresa a Barcelona ha estat decorada amb una pintada que els acusava de col·laboracionistes amb la repressió. La pintada hi queda molt bé, no només perquè va ser feta amb esprai blanc sobre una porta negra excessivament gran, massa llisa i sense decoració, sinó perquè és merescuda. Se l’han guanyada i és un premi al que ha dit Ripoll a X després de la crisi, com que ells defensen els documentals com a eines per entendre, contrastar i debatre. I s’ha quedat tan ample. Com si les reivindicacions pacífiques d’uns poguessin ser comparades amb la violència i la repressió policial dels altres.
Però els negocis són els negocis i Filmin ja fa cosa d’un any que està en venda amb un preu que podria rondar els 50 milions. Han sonat Telefónica, Amazon i hem sabut que avui Filmin és de Nazca, un fons d’inversió on tenen treballant gent que abans era al CNI. En fi, casualitats. És segur que aquests dies Filmin haurà perdut un munt de subscriptors catalans, però no oblidem que n’haurà guanyats molts altres entre els amics de les porres, els polseres rojigualdes i les associacions d’exlegionaris. Tots tenim el privilegi d’escollir els amics, però alguns són tan afortunats que també poden triar els clients.