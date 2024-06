Creado: Actualizado:

De l’arrencada del tripartit presidit per Pasqual Maragall, recordo les crítiques que rebia el conseller en cap Bargalló per no portar corbata. Algun diari barceloní va arribar a blasmar-lo pels efectes “catastròfics” que la seua manera de vestir podia tenir sobre la indústria corbatera. Això passava a l’arribada al govern de Catalunya d’homes i dones de generacions diferents de l’hegemònica a Catalunya, des del 1980. Diferents per orígens, famílies.. i dels quals l’upper class barcelonina no “sabia” en quin col·legi havien estudiat, ni on estiuejaven. Aquest canvi va propiciar, en alguns cercles, una incomoditat que Marta Ferrusola va definir molt gràficament: “És com quan entres a casa i t’han rebentat els armaris.”

Amb els anys, la polarització política ha esdevingut més extrema. D’on surt aquesta voluntat feridora, aquest propòsit no només de derrotar, sinó d’anorrear l’adversari com a individu? Segurament hi influeix el fet que el discurs polític es basa cada cop més en una mentalitat d’oposició permanent i on el millor atac és soscavar la fibra moral del rival. Fa uns anys, la crosta i els seus aliats econòmics es reunien en cases particulars, restaurants o reservats, per establir estratègies i acords. En aquestes trobades, hi havia menyspreu pels adversaris o pels ciutadans, insults i xafarderies, però això s’esdevenia en privat. Ara s’insulta per terra, mar i aire, i alguns actors polítics se senten obligats a colgar l’oponent de violència verbal, de gesticulació i d’accions denigratòries.

Fa uns anys, Daniel Gabarró em va prevenir amablement del nivell evolutiu i de la manca d’empatia de les persones que no poden deixar d’agredir. Per tant, no es tracta només d’un estil comunicatiu. Ell insistia que saber-ho és útil, no només per entendre la personalitat agressiva, sinó perquè –per paradoxal que sembli– seria bo intentar ajudar les persones d’aquest perfil. D’aquesta actitud empàtica i de connexió amb el nostre mateix patiment, els budistes en diu tonglen (donar i rebre) i és una pràctica mil·lenària arrelada en el budisme tibetà. Potser l’ús dels principis del tonglen podria ajudar a millorar el clima polític i a augmentar la confiança d’un públic a qui no sempre agrada una política tan sorollosa.