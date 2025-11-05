Garantir un lleure inclusiu
Quan pensem en els infants, els imaginem jugant i rient, però no tothom ho pot viure de la mateixa manera. Hi ha nens i nenes que necessiten més atenció. Més suport. Algú que estigui al cas que tot vagi bé perquè puguin descobrir el món al seu ritme. Des de la seva creació la cooperativa d’iniciativa social Quàlia, que es dedica al lleure i també gestiona menjadors escolars, té un objectiu clar: la inclusió de tots els infants a les activitats que organitza. Per fer-ho possible utilitza els fons socials dels quals disposa per pagar les vetlladores i suports en els casos que l’administració no cobreix les necessitats d’aquests infants. Per garantir els diners que això suposa han creat un Calendari d’Advent Solidari. Els fons recaptats serveixen perquè tots els infants, tinguin les capacitats que tinguin, puguin accedir a casals, colònies i qualsevol de les activitats de lleure que organitza Quàlia a les comarques lleidatanes. Us donaré un exemple pràctic per entendre-ho millor: si un grup d’infants marxa un cap de setmana i, per les seves característiques, necessita tants suports com infants hi ha, el cost podria rondar els 600 euros per família. Amb l’ajuda que posa Quàlia, el preu baixa fins a uns 200 euros, fent que el lleure inclusiu sigui real. Aquest any, el calendari estrena un format: un trencaclosques il·lustrat. Cada finestreta és un cub amb una imatge a cada cara. Cal tenir en compte que aquests calendaris els munten als tallers d’ocupació laboral de l’associació Alba, que atén persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat. La presentació del Calendari d’Advent Solidari serà aquest pròxim 8 de novembre a Tàrrega, amb una jornada oberta a tothom, i es pot comprar per 13,5 euros al web de Quàlia i en punts de venda de l’Urgell i la Segarra. Val a dir que el calendari és possible gràcies a moltes mans: entitats i empreses que han posat el seu granet de sorra perquè creuen que tots els infants tenen dret a un lleure de qualitat. El Calendari d’Advent Solidari garanteix un doble lleure, el que tindran les famílies que el comprin i juguin amb el trencaclosques, i el que tindran tots els infants que participen en les activitats que organitza Quàlia. Fem que tots els infants puguin ser infants.