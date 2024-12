Benvinguda IA

Creado: Actualizado:

Llegia, no fa gaire, que a la província de Lleida hi ha un pla pilot en marxa per ajudar a planificar la medicació a la gent gran que viu sola, se sent sola o simplement no vol dependre de ningú. Es tracta d’una eina que fa servir la intel·ligència artificial per dialogar amb els usuaris a través de tauletes personals. De moment s’ha estrenat a una desena de farmàcies rurals, entre elles Corbins, Les, Barruera, Castelldans o Anglesola. Estem parlant de tecnologia 100% catalana amb un sistema en què només es necessita la veu de l’usuari per poder funcionar. Ni pantalles tàctils, ni ratolins, ni botons. Amb la veu és suficient perquè la màquina atengui les peticions. Des de trucades a emergències a recordatoris per prendre la medicació corresponent a l’hora indicada o gestions amb el metge de capçalera. Tot plegat degudament programat i supervisat per un grup d’integradors socials amb l’objectiu de combatre l’anomenada “bretxa digital”, promoure l’autonomia i facilitar la vida a la gent gran. Bona pensada, sí senyor, això d’aprofitar tot el potencial de la intel·ligència artificial per millorar l’atenció a les persones. I ja que hi som, per què no una eina semblant que els permeti fer la compra al supermercat, fer la comanda setmanal a la carnisseria del poble veí o encarregar oli a l’agrobotiga? I que fos capaç de planificar els menús també seria un gran què. Per assegurar-se una dieta equilibrada però també per evitar el malbaratament. Fer seguiment del saldo del banc. Demanar un llibre de la biblioteca. Fer consultes a l’ajuntament, per a la gent gran que no tenen accés a l’eBando. I en cas de tenir mascotes, potser faria falta també un veterinari de referència disponible. O fins i tot poder contactar amb algú que els pugui anar a treure el gos puntualment. O ajudar a baixar les escombraries. Seria molt interessant que aquesta tauleta també estigués ensinistrada per avisar els familiars o trucar a emergències en cas d’una fuita de gas o una apagada elèctrica. O si detecta males olors. Una caiguda, un crit d’auxili, o qualsevol altra situació de vulnerabilitat. Sempre que sigui en l’àmbit de la salut o en els serveis socials, benvinguda sigui la IA.