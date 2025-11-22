Relleu generacional
Xarcuters, pescaters, serrallers, sabaters, xarxaires, pescadors, fontaners, fusters, grangers, paletes, electricistes, carnissers, agricultors o cistellers… Tant s’hi val. Ningú se n’escapa. La manca de relleu generacional és ara per ara el gran maldecap dels que es dediquen als oficis de sempre. Només cal parar l’orella a les converses de bar o treure el cap per les xarxes socials per copsar el crit de socors. El panorama és desolador vora el mar, el riu o a la muntanya i l’estat d’ànim d’uns i altres es nodreix, a parts iguals, de desconcert, impotència i desil·lusió.
I és que no deu ser gens fàcil deixar morir el negoci familiar a què t’has dedicat tota una vida en cos i ànima, ja sigui per convicció o per respecte al llegat de diverses generacions. Com tampoc ho deu ser veure com el que sempre ha estat el teu modus vivendi no només hagi deixat de considerar-se com una sortida professional, sinó que ha perdut tot l’encant. Bé per una falta de formació reglada o per un canvi profund que va molt més enllà. I és que les prioritats ja no són les mateixes que fa uns anys. Els joves d’avui ho tenen molt clar: primer la salut, la flexibilitat horària i l’estabilitat laboral. I tot plegat, precisament, no casa gaire amb tot el que tradicionalment han comportat aquests oficis.
La bona notícia, però, és que aquest menysteniment podria tenir els dies comptats gràcies a la irrupció de la Intel·ligència Artificial. Si més no, és el que es desprèn de notícies com aquesta: ‘‘Els milionaris del futur seran electricistes o fontaners”. Així de contundent era el titular que llegia fa uns dies a elEconomista.es recollint les paraules del director general de la Nvidia, la companyia amb la major capitalització borsària del món. En una conferència sobre el paper de la IA, l’empresari assegurava que la demanda de treballs manuals no només augmentarà d’aquí a pocs anys sinó que a més seran els més ben pagats amb honoraris de fins a 200 € l’hora. “ChatGPT no pot reparar canonades ni arreglar cables pelats i això ho hem de tenir molt clar” assegurava. El repte ara serà posar-nos les piles amb la formació qualificada. No tant des dels gremis, que ja fan molta feina, sinó per part de les institucions. Perquè si bé ja s’han començat a impartir alguns cursos en carnisseria a Barcelona o als Pirineus, els oficis continuen sent la gran assignatura pendent del Departament d’Educació i Formació Professional.